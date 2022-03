Grupo Econsa amplia su portafolio con gel-oso Fibra

Cuida el tracto gastrointestinal y ayuda al organismo a mantener una salud óptima

Guatemala. El aparato digestivo por lo regular suele presentar más problemas a la salud debido a la falta de hábitos que contribuyen a mantener una buena salud gastrointestinal. El estrés, la vida agitada, los horarios y el tipo de dieta son algunos factores que más incidencia tienen en el cuidado del sistema digestivo. Dentro de éste, el intestino cumple una función indispensable, pues realiza la absorción de todos los nutrientes que comemos.

Muchas veces, la salud intestinal se ve afectada por padecimientos como el estreñimiento. Las personas suelen tener sensación de estar llenos, dolor abdominal y ello les provoca estar más irritables a la hora de interactuar con su entorno. Entre las múltiples causas que pueden producir estreñimiento, la más común es el déficit de fibra en la dieta.

A diferencia de otros componentes como las grasas, las proteínas o los carbohidratos que el cuerpo absorbe, la fibra no es digerida por el organismo, sin embargo, es muy importante pues su consumo proporciona una serie de beneficios, tanto en adultos como en niños:

•Normaliza las deposiciones: ablanda las heces, disminuye el tiempo que estas permanecen en el intestino y facilita la evacuación, lo que reduce la probabilidad de estreñimiento.

•Previene la diverticulosis producida por una excesiva presión sobre las paredes intestinales al momento de evacuar y favorece el tránsito intestinal, ya que relaja la presión sobre dichas paredes.

•Ayuda al colesterol y a mantener el azúcar en la sangre: los alimentos ricos en fibra reducen los niveles de colesterol total y ayudan a mantener la presión arterial. Asimismo, en las personas con diabetes, puede retardar la absorción del azúcar y mejorar los niveles de esta en la sangre.

•Para quienes quieren verse bien gel-oso Fibra® ayuda a lograr un peso saludable porque los alimentos con alto contenido tienden a llenar más, por lo que es probable comer menos y mantenerse satisfecho por más tiempo.

gel-oso Fibra® para todos

En la dieta diaria, la fibra se encuentra en productos integrales, frutas, verduras, frijoles, legumbres, frutos secos, semillas, entre otros. Sin embargo, es importante mantener la salud gastrointestinal asegurándose la ingesta diaria en el organismo. Para ello, gel-oso Fibra® aporta todos los beneficios que esta ofrece en una novedosa presentación, en gelatina. No necesita prescripción médica y es un aliado natural para adultos, especialmente para los niños mayores de un año, gracias a su rico sabor a ciruela.

gel-oso Fibra® no se necesita mezclar, ni agitar y se puede consumir de forma instantánea. Su presentación es única en el mercado, además que es fácil de manipular gracias a su envase tipo sachet, lo que evita tener contacto directo con el producto. No contiene azúcar, no necesita de refrigeración y es ideal para toda la familia, incluso para los niños.

La dosis recomendada es de una unidad diaria en niños y dos unidades en adultos. Se trata de un suplemento eficaz con prebióticos que estimulan de forma selectiva el crecimiento de las bacterias benéficas, alojadas en el tracto intestinal. Además, brinda una dosis apropiada que alivia el estreñimiento ocasional sin causar efectos secundarios no deseados, como el exceso de gases.

gel-oso Fibra® se une al portafolio de productos de la línea gel-oso Vitamina C y gel-oso Zinc+C+D, de Grupo Econsa, que fortalecen el sistema inmunológico y crean un escudo de defensa ante las enfermedades respiratorias y Covid-19.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe