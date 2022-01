Ford Bronco y Maverick ganan los premios North American Utility and Truck of the year

La nueva Ford Bronco 2022 recibió el premio 2022 North American Utility of the Year y la totalmente nueva Ford Maverick 2022 fue reconocida como la 2022 North American Truck of the Year.

Este es el segundo año consecutivo en que un vehículo Ford obtiene el reconocimiento del jurado de North American Car, Utility and Truck of the Year™ (NACTOY), luego de los premios del año pasado para la F-150 y el Mustang Mach-E.

“Estamos emocionados y honrados de ganar tanto la Camioneta del Año como el Vehículo Utilitario del Año de NACTOY para la Ford Maverick y Bronco, especialmente entre un sector tan fuerte de competidores”, dijo Kumar Galhotra, presidente de las Américas y del Grupo de Mercados Internacionales para Ford. “También estamos orgullosos porque estos premios son un reconocimiento bien merecido por la enorme cantidad de trabajo, enfoque y energía que nuestros equipos han invertido en el diseño, la ingeniería y la construcción de vehículos emocionantes para nuestros clientes. Esto también refleja la amplia recepción que hemos tenido por parte de nuestros clientes de Maverick y Bronco por igual”.

Los premios North American Car, Utility and Truck of the Year son otorgados por un distinguido panel de 50 jueces, que reconoce los vehículos nuevos más destacados del año, aquellos que definen o redefinen sus segmentos con una atención superlativa a la innovación, el diseño, la seguridad, el manejo, la satisfacción del conductor y su valor general.

Como modelo insignia de los vehículos todoterreno 4×4 Built Wild exclusivos de la marca, la Ford Bronco 2022 ofrece experiencias emocionantes con un estilo inspirado en su legado, ingeniería robusta y tecnología todoterreno inteligente.

Reinventando la camioneta compacta moderna para clientes que no sabían que necesitaban una, la totalmente nueva Ford Maverick cuenta con la durabilidad y capacidad característica de Built Ford Tough, ofreciendo capacidad de carga estándar de 1,500 libras y de remolque básica hasta 2,000 libras.

Su tamaño compacto hace que sea fácil de maniobrar y estacionar, tiene cabida para cinco adultos y mucho espacio de almacenaje.

Tanto Bronco como Maverick están diseñadas para facilitar las aventuras y necesidades de sus dueños, desde escalar senderos hasta ayudar a un amigo a mover un sofá. Estos nuevos vehículos son justo lo que los clientes han pedido y eso se reafirma con los reconocimientos que cada uno ha ganado hasta la fecha:

Ford Bronco

SEMA – 2021 4×4 of the Year Award

Motor1 – Best Adventure Vehicle

Top Gear – 2021 American Car of the Year

Forbes – 2022 Forbes Wheels of the Year

North State Journal – Best of the Year

Gear Patrol – GP100 Awards, 2022 Best in Motoring

CarBuzz – 2021 Off-Road Warrior Award

iF Design Gold Award 2021

North American Utility of the Year – 2022 Finalist

Autotrader.ca – 2022 Best Vehicle for Adventure

The Detroit News – Readers’ Choice Awards, Best Family Fun Finder

Ford Maverick

KBB Best Buy Awards – 2022 Best New Model and Best Compact Pickup

The Car Connection – 2022 Best Car to Buy

Forbes Wheels – 2022 Pickup of the Year

Popular Science – 2022 Best of What’s New

Detroit Free Press – 2022 Truck of the Year

The Detroit News – 2021 Vehicle of the Year

CarBuzz – People’s Car Award

Green Car Journal – 2022 Green Truck of the Year

Gear Patrol’s GP100 Awards – Best in Motoring

North State Journal – Best of the Year

TFLTruck – 2022 Best Truck of the Year

