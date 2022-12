FINDASENSE recibe certificación B Corp

México. FINDASENSE, agencia global integrada dentro del grupo Majorel, líder en Customer Experience y Transformación Digital, acaba de recibir la certificación B Corp por su cumplimiento con los más altos estándares en términos de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial. Las B Corporations (o B Corps) lideran un movimiento global de personas que están transformando la economía global para beneficiar a todas las personas y el planeta.

FINDASENSE, compañía líder en experiencia de cliente, ahora es parte de una comunidad de cerca de 5.000 empresas en todo el mundo que se han convertido en B Corp. La comunidad B Corp refleja la economía global con compañías procedentes de múltiples industrias y tamaños. Estas incluyen marcas conocidas como Patagonia, Danone, Camper, Holaluz o Innocent.

Esta prestigiosa y reconocida certificación mide el desempeño de la gestión en el conjunto de la empresa y cubre cinco áreas de impacto clave: Gobernanza, Trabajadores, Comunidad, Medio Ambiente y Clientes. Se otorga por B Lab a compañías líderes en su compromiso social y ambiental tras superar un riguroso proceso de evaluación a través del cual las empresas deben proporcionar evidencia de sus buenas prácticas e incorporar su compromiso legal con el propósito social en sus estatutos.

Como líder en este cambio sistémico, FINDASENSE se suma a una comunidad creciente de empresas que están contribuyendo a redefinir el sentido del éxito empresarial: un éxito que se mide no sólo por los beneficios económicos, sino también por el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta y con ello lograr que todas las compañías compitan por ser no sólo las mejores del mundo; sino sobre todo las mejores para el mundo. “Nos enorgullece, como equipo humano ser parte de este movimiento. Ser una empresa BCorp implica un reconocimiento para FINDASENSE en 2022, pero viene a reconocer el trabajo de estos 15 años, donde siempre hemos puesto a la persona en el centro. No como eslogan, sino como una realidad diaria”, comenta Rafael Tamames, Fundador y Presidente de FINDASENSE.

Pablo Sánchez, director ejecutivo de B Lab, afirma: “Estamos encantados de dar la bienvenida a FINDASENSE a la comunidad de B Corp. Esta comunidad trabaja para reducir la desigualdad, respetar y regenerar el medio ambiente, fortalecer las comunidades y crear empleos de alta calidad con dignidad y propósito. FINDASENSE es un nuevo miembro de la comunidad B Corp, que demuestra con su ejemplo cómo se pueden alcanzar estos resultados”.

Por su parte, Carlos Valero, Regional Company Lead de FINDASENSE concluye: “Estamos muy contentos con esta certificación; esto solo reafirma el compromiso que tenemos a nivel global por la mejora continua y la búsqueda de un impacto positivo, ahora toca doblar esfuerzos y seguir con la misión de hacer de este planeta, un lugar mejor para todos”.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe