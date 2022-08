El homeschool no es dar clases en Zoom

Creemos que recibir clases en casa significa conectarse a la pantalla y escuchar a un maestro hablar por horas. Nada más equivocado.

Guatemala. Como padres nos preocupamos constantemente en elegir la mejor educación para nuestros hijos y nos interesa también su vida social y su interacción con los otros. Por eso, solemos elegir colegios presenciales a pesar de que esto corte sus días, dejando como hobbies aquellas aficiones y talentos que nunca llegan a desarrollar profesionalmente por encontrarse todo el día en la escuela.

Sabemoscómo, experto en educación, ha creado una plataforma virtual llamada At My Time, que dista muchísimo de dar clases en zoom, pues a través de la tecnología, los alumnos visitan un campus virtual más parecido a Metaverso y reciben clases en temporadas más parecido a Netflix. Ese formato les encanta y pueden usarlo a las horas y en el momento que deseen, pudiendo dedicarse en serio a los talentos y aficiones que realmente les interesan. De ahí que Sabemoscómo enfatiza en la importancia de encontrar el formato educativo que se adapte a los estudiantes y no al contrario.

“Nuestro papel como educadores es guiar a nuestros estudiantes sobre cómo encontrar la información, comprenderla, discernirla, usarla y apropiarla según el criterio y los recursos propios de cada uno, nuestro objetivo es lograr que todo aprendizaje sea significativo para la vida.”, explica Alba Zuluaga, Directora General de Sabemoscómo.

En Sabemoscómo no se tiene el concepto de maestro, se tienen asesores de aprendizaje que se convierten en mediadores entre la información que proveen las plataformas virtuales y el procesamiento de la misma por parte del estudiante.

La plataforma de homeschool At My Time de Sabemoscómo es una excelente opción educativa para estudiantes que, por motivo de viajes, práctica de deportes de alto rendimiento, actividades artísticas, dificultad de movilización, necesidades especiales o simplemente por elección, prefieren la educación desde el hogar. La parte social se resuelve en estas actividades donde ellos encuentran amigos más afines, más parecidos a ellos, porque comparten la pasión por el deporte, el arte o la disciplina que practican.

Además, requiere una menor inversión económica (desde Q700 al mes) en comparación a las cuotas de un colegio tradicional, por lo que hace más accesible el poder optar a cursos que refuercen las habilidades de los estudiantes y potenciar, de esta manera, esos talentos que les dan tanta satisfacción a nuestros hijos.

“Los invitamos a conocer nuestro innovador concepto educativo a través de nuestro blog Sabemoscomogt.blogspot.com y por medio de nuestras redes sociales y página Web. Creemos que la plataforma At My Time de Sabemoscómo puede ser una útil herramienta para los estudiantes y un aliado para los colegios que necesitan este tipo de tecnología educativa”, agrega la educadora Alba Zuluaga.

Para conocer más sobre la plataforma At My Time pueden visitar la página Web de Sabemoscómo https://sabemoscomo.online o sus redes sociales en Facebook e Instagram: Sabemoscomogt.

