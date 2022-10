Convierte tus compras en sonrisas en Galerías La Pradera

Bajo el concepto de Let the power of smiling begin, el centro comercial invita a transformar la vida de muchos niños a través de Fundación Operación Sonrisa

Guatemala. Con el propósito de brindarles una sonrisa a niños con labio fisurado o paladar hendido, el centro comercial Galerías La Pradera lanza una noble promoción a beneficio de la Fundación Operación Sonrisa.

Let the power of smiling begin invita a los visitantes a realizar sus compras en cualquier establecimiento del centro comercial, registrarlas y de esta forma convertirlas en donación de operación de labio para que un niño con este padecimiento en Guatemala tenga la oportunidad de transformar y mejorar su calidad de vida. Asimismo, los invitados recibirán un detalle a cambio de su donativo.

Fundación Operación Sonrisa inició sus operaciones en el país en el 2010, beneficiando en la primera jornada de cirugías a 115 niños. Actualmente, la fundación cuenta con 22 médicos voluntarios y demás personas que donan su tiempo para mantener la clínica de tratamiento integral en funcionamiento.

Sofía Ferro, gerente general de Galerías La Pradera, comenta: “Se acerca el día de celebrar a los niños y qué mejor manera que sea a través de una sonrisa que transmite felicidad, seguridad, confianza, bienestar, entre otras cosas. En La Pradera nos encanta crear una experiencia de compra diferente para todos nuestros invitados y a través de Let the power of smiling begin, estamos devolviéndole la sonrisa a un niño por medio de Operación Sonrisa”.

La promoción estará vigente del 1 al 31 de octubre. Además, el 8 y 9 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Sonrisa, el centro comercial brindará un espacio para que Fundación Operación Sonrisa realice un evento de recaudación de fondos.

Para más información sobre esta y más actividades del centro comercial, visitar la página oficial de Facebook: La Pradera y en Instagram: lapradera_gt.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe