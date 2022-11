Guatemala. El Consejo Nacional Empresarial celebra su primer aniversario donde comparte su visión para construir una visión de país a favor de un modelo de desarrollo.

Según Rodrigo Salguero, Presidente de Junta Directiva, “CNE nace de un interés de varios empresarios de diferentes gremios productivos del país con la finalidad de poder reunir ideas, discusiones y crear propuestas para mejorar la gobernanza económica de Guatemala y disminuir la tasa de pobreza multidimensional, desnutrición crónica y migración.”

CNE trabaja desde 3 enfoques: conformar una línea de investigación para el desarrollo del país, generar propuestas para construir una visión de país y promover desde el empresariado mejores prácticas competitivas y productivas.

María Fernanda Rivera Dávila, Vicepresidente de CNE, compartió: “somos un grupo de empresarios que buscamos modernizar la economía de Guatemala para que sea más inclusiva; así cómo el mejoramiento de las condiciones del país para que nos volvamos atractivos para inversión extranjera, pero no solo para generar riqueza sino para brindar oportunidades de desarrollo a los guatemaltecos.”

Salguero y Rivera coincidieron que el 2022 ha sido un tiempo de consolidación para el CNE, de búsqueda de alianzas y de apertura de espacios para promover el diálogo con otros sectores. “Iniciamos hace un año conscientes que la situación en Guatemala no está bien. No tenemos las condiciones que favorezcan la empresarialidad y no nos sentimos representados por las cámaras tradicionales. Por esta razón abrimos este espacio para que más empresarios, grandes o pequeños, indígenas, mujeres, etc. se sumen.”

La asociación tiene como fin unir esfuerzos y orientarlos a la mejora de condiciones políticas, sociales y económicas para el desarrollo integral de las personas; promoviendo un estado democrático, la libre competencia y un sistema político / económico sin privilegios.

Salguero concluyó indicando que el 2023 es un año complejo y electoral por lo que su trabajo se centrará en promover discusiones con varios actores del país: “queremos presentarnos como una asociación empresarial no-partidista, pero que comprende que desde la política se pueden realizar grandes cambios para Guatemala. Por esta razón buscamos poner sobre la mesa discusiones como la necesaria ley de competencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de nuestras instituciones, etc. y que siempre desde un enfoque empresarial busquemos lograr ser una economía dinámica, moderna, justa, que genere competitividad.”

Al evento asistieron representantes de organizaciones como el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Embajador de España, representantes de comunidad internacional, academia, periodistas, así como sus agremiados.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe