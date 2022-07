Comprometidos por el medio ambiente con Garnier & Loreal Paris

Guatemala. L’Oréal Centroamérica se ha unido en conjunto con Walmart Centroamérica para la campaña de “Committed Beauty” comprometida con el medio ambiente, donde buscan incentivar a que los consumidores sean más responsables con el medio ambiente.

Parte de la campaña se concentra en 4 principales pilares: Productos Reciclables, Productos de fórmula vegana, Productos Naturales y Productos sin crueldad animal.

Según estudios de Value Creation Through Back to Basics in Health and Beauty MINTEL – Sustainable beauty: building trust after the pandemic – 12/2020

70% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una marca de belleza sustentable

65% de las empresas de belleza esperan que el consumidor se preocupe más de la sustentabilidad

85% están dispuestos a pagar más por productos con fórmulas científicamente comprobadas e ingredientes potentes

Cada uno de estos pilares está enfocado en un producto de Loreal París o Garnier que está comprometido con el medio ambiente.

Producto Reciclable: Por primera vez en la categoría de capilares el nuevo Elvive de L’Oréal París ahora cuenta con empaques 100% reciclados y reciclables. Salvando 700 toneladas de plástico virgen en Latinoamérica y con una reducción del 61% en emisiones de CO2.

Producto Vegano: Las mascarillas en tela HIDRABOMB de Garnier son de fórmula 100% vegana y a partir del 2020 son mascarillas que pueden compostar en sus hogares luego de utilizarlas.

Productos Naturales: Hair Food es un producto de 98% de origen natural, fórmula vegana y biodegradable, sin siliconas, sin preservantes.

Cruelty Free: Todos los productos Garnier a nivel mundial están libres de maltrato animal — A esto se suma que a la marca le fue otorgado el sello de aprobación del programa Leaping Bunny de Cruelty Free International, la organización líder que trabaja para ponerle fin a las pruebas en animales y el modelo de excelencia en contra del maltrato animal.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe