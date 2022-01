Competencia Reto PAÍS premia con capital semilla a ideas innovadoras

Costa Rica. El pasado miércoles 19 de enero, se realizó el evento de lanzamiento de la cuarta edición del concurso nacional “Reto PAÍS”. Esta iniciativa es organizada por Impact Hub San José y apoyada por Sistema Banca para el Desarrollo, en alianza con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, el Programa Nacional de Clústeres y con organizaciones del sector privado.

Reto PAÍS es un programa y competencia nacional que busca motivar a la sociedad civil costarricense a generar soluciones innovadoras a las problemáticas sociales y ambientales que están afectando el desarrollo de Costa Rica. EL COVID-19 ha visibilizado la importancia de consolidar y fortalecer ciertos sectores de nuestra economía a través de la promoción e implementación de prácticas de innovación y sostenibilidad, es por eso que para esta edición 2021-2022, Reto PAÍS apoyará ideas y soluciones enfocadas en los siguientes sectores:

Turismo

Agroindustria

Salud

Educación

Economía naranja

Las propuestas podrán entregarse de forma individual, grupal u organizacional; es decir, tanto personas como empresas pueden participar. No hay restricción de edad para enviar la postulación; pueden participar figuras físicas, así como emprendimientos, micro y pequeñas empresas, jóvenes o recién establecidas, con menos de 30 meses de haberse constituido con esa cédula jurídica.

La campaña se encuentra abierta actualmente y se extenderá hasta el 20 de febrero 2022, cuando se cerrarán las inscripciones. Durante este tiempo, la sociedad civil podrá inscribir su propuesta a través de www.retopaiscr.com donde además podrán encontrar más detalles sobre el programa.

Un aspecto que distingue a esta edición de las pasadas, como muy bien destacó la ministra de Economía, Victoria Hernández Mora, quien participó del evento de lanzamiento, es que las ideas ganadoras podrán obtener capital semilla no reembolsable, producto de la alianza de Impact Hub San José con Sistema Banca para el Desarrollo. Este capital, así como la asesoría para las ideas ganadoras, son los premios que recibirán las cuatro soluciones ganadoras y las herramientas de apoyo para poner en marcha la propuesta.

“Queremos invitarles a que participen, tener la posibilidad de que se les asigne un monto para tener un desarrollo de un producto o un proyecto que puede ser dinámico, orientado al comercio, servicios, tecnología y dirigido a los sectores de esta edición: agroindustria, economía naranja y más, pero con la importancia de además tener un acompañamiento” comentó Victoria Hernández durante el evento de lanzamiento.

Por su parte Pablo Acuña, representante del Programa Nacional de Clústeres mencionó que: “este es un programa impulsado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y mediante el cual se impulsan iniciativas clústeres como redes de colaboración entre empresas de diversos tamaños, instituciones públicas, académicas, emprendedores, ONGs, agencias de desarrollo y diversos actores de los ecosistemas productivos, por eso la oportunidad de conectar emprendedores sociales que a través de Reto País plantean soluciones a problemas identificados en iniciativas clústeres como las de turismo, agroindustria, salud o soluciones de tecnología que podrían ser transversales a los clústeres es una gran oportunidad de colaboración”.

Te acompañamos en el proceso

Una vez cerrada la convocatoria, las ideas propuestas serán evaluadas y se hará una primera selección de 10 finalistas, quienes participarán en un ciclo de talleres donde tendrán capacitación y asesoría para sus proyectos, además de consejos de personas emprendedoras y organizaciones de diferentes sectores.

Los y las finalistas tendrán una semana más para mejorar sus propuestas, ya que el 17 de marzo, en el evento de premiación, expondrán sus propuestas frente a un jurado quien dará a conocer a las cuatro soluciones ganadoras, quienes obtendrán el apoyo necesario para empezar a desarrollar su propuesta en un programa de incubación de tres meses, así como capital semilla no reembolsable para apoyar su puesta en marcha.

“Lo más provechoso del programa de Reto PAÍS, son todas las alianzas estratégicas que una empieza a generar en el sector emprendedor (…) Reto PAÍS fue el primer programa de emprendimiento que yo participé, y esto no solo me abrió puertas, sino que me permitió a mí exponerme como emprendedora y dar la cara por la cara por la idea que estoy respaldando” comentó Mariola Urgellés, una de las ganadoras de la edición 2019 de Reto PAÍS quien participó del evento de lanzamiento. Mariola es directora de Sunspectra, una línea de protectores solares minerales reef-safe a base de papaya que además funcionan como maquillaje. Sunspectra, un proyecto que nació en Reto PAÍS como una idea, actualmente está comenzando a exportar sus productos internacionalmente.

¡Es hora de idear!

Las personas que quieran participar, pero no cuentan con una idea innovadora, podrán ser parte de alguna de las dos Maratones de Ideas: el 2 de febrero o el 10 de febrero. Estas actividades son eventos gratuitos virtuales, en los que el equipo de Reto PAÍS compartirá con personas para brindarles insumos que faciliten la concepción de una propuesta, que posteriormente podrá ser inscrita en el concurso. Más información sobre estas dos maratones en www.retopaiscr.com/maratones/

Las cuatro ideas ganadoras del concurso recibirán:

Acompañamiento personalizado de Cuatro meses incubar la idea propuesta y construir el plan de desarrollo de prototipo con el que se usarán los fondos no reembolsables por Impact Hub San José Programa de Mentoría Financiera Asesoría Legal para iniciar la empresa Acceso a personas expertas y asesoras para el cierre de sus brechas de incubación y prototipado por Imagine XYZ Cada persona ganadora seleccionada en Evento de Premiación recibirá hasta $10.000 de fondos no reembolsables, para el desarrollo de un prototipo funcional de la idea propuesta para Reto PAÍS, producto de la alianza Sistema Banca para el Desarrollo – Impact Hub San José. Conexiones con el ecosistema de inversión de impacto para la siguiente fase de desarrollo de su prototipo

Para más información sobre Reto PAÍS puede visitar www.retopaiscr.com

