¿Cómo elegir el colegio y formato educativo para nuestros hijos e hijas?

Sabemoscómo ofrece una guía para padres interesados en la educación de quienes más amamos.

Guatemala. Normalmente se tiene en mente que el hecho que muchos hayan estudiado en un colegio o en otro, nuestros hijos e hijas deben también asistir a ese y deben permanecer por 15 años en él. Estas creencias deben ser reevaluadas y considerarlas como paradigmas respecto a la educación. Los paradigmas son premisas que tomamos como verdad, pero que en realidad su veracidad merece ser cuestionada.

No todos los colegios son para todos los niños o niñas o que no todos los colegios son para todas las familias y que la educación presencial como la hemos conocido hasta ahora, no es la única forma de educar y beneficiar con el derecho a la educación a todos.

Las nuevas generaciones van marcando tendencia. Cada vez son más digitales, más conscientes ecológicamente, más libres de escoger su propio sistema de creencias, más abiertos a estilos de vivienda y estudio, más libres de escoger cómo educar y en qué educar a sus hijos en el tema de valores, creencias, hábitos, actitudes y alimentación.

“Mi orientación va hacia los padres de familia para que se tomen el trabajo de escoger varias opciones de colegios antes de ir sólo al que ya conocen, tal vez funcionó en su tiempo para ti, pero eso no quiere decir que funcione para tu hijo o hija ahora”, comenta Alba Zuluaga, Directora General de Sabemoscómo.

La directora recomienda buscar un contacto personal con los educadores a cargo, conocer a la persona que está en la Dirección y buscar tener una charla a ese nivel. De esa persona y de su estilo de liderazgo, dependerá en gran medida cómo será la vida de los hijos e hijas en ese colegio. El objetivo es no quedarse con el personal administrativo del colegio, pues por lo general no son calificados en educación.

Por otro lado, aconseja a los padres que como pareja deben tener claro lo que esperan del colegio en términos de formación y educación, además de tomar en cuenta a los hijos en el momento de la decisión, pues deben respetarse sus talentos, capacidades e intereses, sin olvidarse del tema de valores. El colegio ayuda y el colegio indicado debe estar en concordancia con su estilo y forma de ser y pensar.

De esta forma deben ser aliados en la formación y educación de sus hijos e hijas. Por ello, deben apoyar las iniciativas, acudir a las reuniones, conocer a la comunidad educativa en general y colaborar en el proceso. “Siempre hay opciones y en la elección de colegios se deben considerar varias antes de escoger el lugar donde nuestros hijos e hijas estarán la mayor del tiempo”, agrega Alba Zuluaga.

Sabemoscómo, por medio de su plataforma de educación virtual At my time, es una respuesta educativa a la tendencia digital actual y de las futuras generaciones. Esta plataforma fue desarrollada por un equipo de expertos en el año 2018, con el objetivo de ser una alternativa más dinámica para la educación homeschool, convirtiéndola en una excelente opción para alumnos e instituciones educativas que tuvieron que adaptar sus métodos de enseñanza ante la pandemia que ingresó al país en 2020.

La plataforma está dirigida a estudiantes de nivel básico que, por motivo de viajes, práctica de deportes de alto rendimiento, actividades artísticas, dificultad de movilización, necesidades especiales o simplemente por elección, prefieren la educación desde el hogar.

La plataforma Sabemoscómo está disponible para alumnos y colegios de todo el país. Para mayor información pueden acceder a su página Web: https://sabemoscomo.online o pueden comunicarse al Whatsapp: 3031-8928.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe