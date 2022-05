Citi publica el Informe Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ESG) 2021

Guatemala. Citi publicó su Informe Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ESG) 2021, un informe anual que detalla los esfuerzos en curso de Citi para abordar algunos de los mayores desafíos de la sociedad y construir comunidades más sostenibles, diversas y equitativas en todo el mundo. Este informe y el Resumen Ejecutivo relacionado destacan el progreso realizado en los objetivos y compromisos ESG de larga data de Citi, así como los esfuerzos para abordar eventos mundiales más inmediatos que están reforzando el creciente enfoque y la interconectividad de las consideraciones ESG.

«Desde COVID-19 y el cambio climático hasta la inequidad racial sistémica y una guerra transformacional en Ucrania, seguimos viendo la necesidad de que empresas como Citi den un paso adelante y ayuden a abordar los desafíos globales que enfrenta nuestra sociedad», comentó Jane Fraser, CEO de Citi. «La salud de nuestro negocio está indisolublemente ligada a la salud de nuestro planeta y nuestras comunidades, y no podemos tener éxito en uno sin el otro. En Citi, este sentido de responsabilidad continúa dando forma a nuestras decisiones, estrategia de negocios y objetivos y compromisos en toda la compañía».

Entre las muchas iniciativas ESG que cubre este informe, los aspectos más destacados del año pasado incluyen:

•Aceleración de las finanzas sostenibles: A principios de 2021, Citi asumió un compromiso de US$ 1 billón con las finanzas sostenibles, que incluye un objetivo de US$ 500 mil millones para el financiamiento ambiental y un objetivo de US$ 500 mil millones para las finanzas sociales, alineándose con la agenda de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de este compromiso, Citi está financiando y facilitando una amplia gama de actividades, desde energía renovable y tecnología limpia hasta atención médica y vivienda asequible, para promover la aceleración hacia una economía sostenible y baja en carbono que respalde las necesidades ambientales, sociales y económicas de la sociedad. En 2020 y 2021, Citi financió y facilitó un total de US$ 222 mil millones en actividad de finanzas sostenibles a nivel mundial, lo que pone a la compañía en camino de cumplir con su compromiso de US$ 1 billón para 2030.

•Impulso a la transición a una economía baja en carbono: A principios de este año, Citi dio a conocer su plan inicial para alcanzar cero emisiones netas para 2050, un compromiso asumido en el primer día de Jane Fraser como CEO en marzo de 2021. El plan incluye la divulgación de las emisiones de línea base financiadas por Citi y los ambiciosos objetivos para 2030 para sus carteras de préstamos de Energía y Electricidad: una reducción absoluta del 29% en las emisiones financiadas para el sector energético y una reducción del 63% en la intensidad de las emisiones de la cartera para el sector eléctrico. El plan también presenta los Principios de Transición Net Zero de Citi, que están guiando sus esfuerzos de cero emisiones netas para impulsar una transición responsable y ordenada que minimiza la disrupción económica y al mismo tiempo contribuye a objetivos de desarrollo sostenible más amplios. En 2021, Citi también cofundó la Net Zero Banking Alliance, que ayudará a establecer un marco de la industria para descarbonizar el sector bancario.

•Maximizar el impacto social positivo en los mercados emergentes: Sobre la base de la larga experiencia y el compromiso de Citi para promover la inclusión financiera en todo el mundo, la compañía amplió el alcance de sus esfuerzos de finanzas sociales para apoyar iniciativas sociales en áreas como la atención médica, la educación y la infraestructura básica. En 2021, Citi emitió un bono de financiamiento social de US$ 1 mil millones para apoyar los esfuerzos de desarrollo social y económico que aumentan las oportunidades y el acceso a servicios básicos esenciales en los mercados emergentes. Como parte del enfoque de finanzas sociales de Citi, la compañía tiene como objetivo invertir en oportunidades para 15 millones de hogares, incluidos 10 millones de mujeres, en todo el mundo para 2025.

•Como parte de Acción para la Equidad Racial Citi y la Fundación Citi invirtieron US$ 1 mil millones en iniciativas estratégicas, solo un año después de asumir el compromiso de tres años. A través del Fondo de Impacto de US$ 200 millones, Citi dirigió el 68% de su asignación de activos de 2021 a compañías fundadas por mujeres y / o fundadores racialmente / étnicamente diversos, lo que respalda el objetivo del Fondo de ayudar a combatir las brechas de género y raciales / étnicas que existen en el capital de riesgo. Citi también lanzó nuevas iniciativas para integrar la equidad racial en todo el negocio de Citi para servir mejor a sus clientes y comunidades, incluido el recientemente lanzado Diverse Financial Institutions Group, un equipo dedicado en Citi para liderar y expandir el compromiso de toda la empresa con instituciones de depósito minoritarias, diversos corredores de bolsa y diversos administradores de activos. En 2021, Citi también trabajó exclusivamente con cinco empresas de propiedad negra para sindicar una emisión de bonos de US$ 2.5 mil millones.

•Aumento de la vivienda asequible en los Estados Unidos: En 2021, Citi proporcionó US$ 5.64 mil millones en préstamos para proyectos de vivienda asequible, lo que convierte a Citi en el principal prestamista de desarrollo de viviendas asequibles en los Estados Unidos por 12º año consecutivo, según lo publicado por Affordable Housing Finance.

•Transparencia continua en torno a la equidad salarial y el aumento de la representación diversa: En 2021, Citi promovió una de las clases de Directores Gerentes más grandes y diversas de los últimos años: más de un tercio de la clase total eran mujeres y más de un tercio en los Estados Unidos eran minorías raciales / étnicas. A principios de este año, Citi reveló su actualización pública anual sobre la equidad salarial, destacando el progreso en el salario medio para las mujeres a nivel mundial y las minorías estadounidenses. Ayudando al progreso en este frente, Citi anunció que había superado sus objetivos de representación de diversidad aspiracionales de tres años establecidos en 2018, aumentando la representación en los niveles de Vicepresidente Asistente a Director Gerente para mujeres a 40.6% a nivel mundial y representación negra para esos mismos niveles a 8.1% en los Estados Unidos. La compañía planea establecer nuevos objetivos de representación y reclutamiento, expandiéndose a nuevos mercados y otros grupos subrepresentados.

«Durante el año pasado, logramos avances significativos hacia el logro de los compromisos que hemos establecido, a pesar del período incierto y volátil que estamos viviendo», señaló Edward Skyler, Director de Asuntos Públicos Globales de Citi. «Sabemos que las consideraciones ESG cobrarán mayor prominencia a medida que todas nuestras partes interesadas prioricen cada vez más la necesidad de que nuestro banco ayude a trazar un futuro sostenible y equitativo. Ya sea a través de nuestro Fondo de Impacto, nuestro plan para alcanzar Net Zero o el trabajo que hacemos para apoyar a las comunidades dondequiera que hagamos negocios, continuaremos buscando formas nuevas e innovadoras de hacer un buen uso de nuestro balance».

Esta es la tercera publicación anual del Informe ESG de Citi, anteriormente el Informe de Ciudadanía Global de Citi, que había estado publicando desde 2001. El Informe ESG 2021 se preparó de acuerdo con las Normas de la Iniciativa Global de Informes (GRI): Opción básica e incluye informes sobre tres estándares relevantes del sector de la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB). Citi también utiliza los Principios para la Banca Responsable, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Marcos de Derechos Humanos para guiar sus informes.

Para obtener más información sobre los esfuerzos ESG de Citi, visite www.citigroup.com/citi/about/esg/.

