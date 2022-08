Centro de experiencia de impresión digital capacitará y acompañará a emprendedores costarricenses

Costa Rica. Epson, compañía tecnológica líder a nivel mundial, junto a Grupo LCR, La Casa del Rótulo, realizaron la apertura de su Centro de Experiencia de Impresión Digital dirigido a PYMES y emprendedores del sector gráfico de Costa Rica. Se trata de un espacio tecnológico donde estarán disponibles las últimas soluciones en impresión digital y sublimación (sobre tela, metal e impresión en materiales rígidos con tecnología UV) y señalización para interiores.

A través del Centro de Experiencia Epson, la marca generará una atmósfera donde los usuarios encontrarán soluciones ideales para sus negocios y brindará acceso a los usuarios que quieran conocer la tecnología de la marca en un lugar adaptado para su comodidad y soporte directo por medio de asesores especializados en el sitio.

“Nuestra meta es permitir a los usuarios tener acceso a los equipos instalados físicamente, que puedan revisar cuál se adapta de una mejor manera a su negocio. Este espacio les ofrece a los empresarios una guía para el uso de herramientas, para maximizar sus aplicaciones y que evalúen su funcionalidad y especificaciones técnicas en tiempo real,” comentó Bryan López, gerente de producto Epson NOLA.

El espacio estará abierto al público general a partir del mes de agosto, y los usuarios pueden coordinar una cita o reunión para ser atendidos y asesorados con personal capacitado y disponible para sus consultas tecnológicas y comerciales. Además, se ofrecerá financiamiento, acompañamiento y ofertas, esto por medio del Distribuidor autorizado GLCR, se les presentará opciones de acuerdo con su proyecto de emprendimiento o expansión de su marca comercial.

“El Centro de Experiencia Epson forma parte de esta nueva normalidad en la que vivimos, durante la pandemia, migramos hacia la digitalización; sin embargo, hemos visto la necesidad de contar con espacios físicos donde los empresarios puedan revisar nuestras soluciones, presencialmente, y de esta manera, conocer los equipos que se han adaptado a las necesidades de diversos segmentos: desde entornos corporativos, sectores especializados como retail, educación, sector financiero, hasta el industrial,” agregó López.

Los principales productos que serán exhibidos en el Showroom son los dispositivos de impresión digital en los equipos R5070L para señalización con tinta de resina, S40600 para impresión desde cartelería sencilla hasta gigantografías y decoración de alta gama en una amplia variedad y sublimación. También las series F-170, F570, F6370, F9470, F2100 que está dirigida a impresión para sublimación de uniformes deportivos, moda, accesorios como: tazas, botellas, cubiertas para dispositivos móviles, entre otros. Las impresoras de sublimación de tinta SureColor F- Series están diseñadas para alta costura, moda casual e impresión de ropa deportiva. Además, todas las tintas Epson cuenta con la certificación internacional Oeko Tex que garantiza una tinta para uso seguro en contacto con la piel.

“Invitamos a los empresarios del sector gráfico y textil a visitarnos para que puedan capacitarse y conocer nuestros productos diseñados para ofrecer alta calidad de impresión y bajo costo operativo, con un hardware robusto, software amigable con otras aplicaciones de diseño y fácil de operar, que permiten un alto estándar de calidad en el mercado gráfico”, señaló López.

Una de estas empresarias es Shirley Ugalde de La Choreja, colectivo artesanal, quien comentó: “mi emprendimiento empezó hace 22 años en el área textil, ahora me especializó en productos textiles que rescaten las costumbres de mi provincia, Guanacaste. He tenido que cambiar los procesos de artesanías, en especial durante la pandemia, donde empezamos a producir cubrebocas en su mayoría. La sublimación es una maravilla para diversificar los productos, con ella elaboro todo lo que me imagino” comentó, y agregó que: “el equipo Epson que utilizo es muy sencillo, con excelentes colores y nos ayuda a que los productos se vean con una calidad fabulosa”.

Los visitantes podrán aprender de las tendencias de la tecnología aplicada en los dispositivos de impresión digital y sublimación, así como las novedades con respecto a software como el Epson Portal, una plataforma conectada a la nube para monitorear en línea el estado de los equipos en producción, estadísticas y sus posibles reportes de servicio, entre otras novedades.

Los Centros de Experiencia Epson o Showrooms son parte de una propuesta para la región NOLA en la que ya se cuentan con centros en diversos países de Latinoamérica. En Centroamérica, el primer país en implementar estos centros de experiencia Epson es Costa Rica. El país representa un 60% del mercado textil y sublimación para Centroamérica, con más de 11000 equipos instalados entre empresas y emprendedores.

Finalmente, Epson busca crear alianzas con organizaciones gubernamentales y privadas, así como colegios técnicos reconocidos en el país, en las que se puedan crear relaciones de dinámica pedagógica de tecnología en artes gráficas disponible en el centro de experiencia Epson. Se ofrecerán charlas especiales a profesionales de diseño y textil de Epson que aportarán interacción y actualización en estas carreras para compartir conocimientos en la industria gráfica.

De esta manera, Epson entrega un espacio funcional con su portafolio B2B disponible para sus clientes y distribuidores, un área para dar capacitaciones y demostración de productos. El Centro está ubicado a 50 metros al norte del Centro Comercial del Sur en Barrio Naciones Unidas y atiende con un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, los teléfonos de contacto son 2226-9947/ 7029-4498.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe