Celebremos la alegría de ser guatemaltecos practicando la educación vial

Guatemala. Llega septiembre, mes en que festejamos la independencia de nuestra bella Guatemala, fecha ideal para celebrar con orgullo nuestra identidad. El chapín se caracteriza por ser una persona amable, chispuda, optimista, trabajadora, cordial, familiar, chistosa, orgullosa de su descendencia multicultural y multilingüe, pero también, un buen guatemalteco vela por la seguridad vial de los demás. Por esto, Master Bosch, profesionales en el mundo automotriz se unen a la celebración recordándote la importancia de poner en práctica la educación vial, para que todos tomemos acciones y aportemos positivamente al país en el día a día.

El Departamento de Tránsito Nacional informa que de lo que va en el 2022, se ha registrado un total 3444 accidentes de tránsito, de los cuales, el 90% son ocasionado por un error humano, esto es debido a la falta de percepción del riesgo que representan ciertas situaciones durante la conducción, propiciando así, accidentes evitables. Por esta razón, ser un buen guatemalteco es también entender la importancia de la Seguridad Vial como el conjunto de acciones que buscan disminuir o eliminar en su totalidad los accidentes de tránsito.

Master Bosch te aconseja que, al salir a la calle, no olvides tener una actitud amable y positiva durante las horas de tráfico y tener conciencia que las buenas acciones en la conducción son una manera genuina de demostrar el amor por la patria. No olvides ceder el paso a las ambulancias en caso de una emergencia, respetar las señalizaciones viales como los semáforos, los altos y los pasos peatonales; colocar el pidevías para evitar choques y no afectar la fluidez vehicular. Es primordial revisar el vehículo antes de salir y verificar que cuente con suficiente gasolina, agua y aceite; llantas calibradas, batería, luces y sistema eléctrico óptimos, lo que te evitará quedar varado y obstaculizar la movilidad.

Educar a los tuyos también te hace un buen guatemalteco, demuéstrales que conduces a través del respeto y la solidaridad. También enséñales que durante el recorrido siempre tomas en cuenta a los demás conductores y peatones, especialmente al evitar tener distracciones como por ejemplo el uso de dispositivos mientras conduces, así como el uso del radio con volumen alto.

Antes de iniciar un recorrido considera que:

Salir con tiempo extra hacia tu destino podría evitarte disgustos y tener que conducir a altas velocidades, aumentando la probabilidad de un percance vial.

Si conduces una moto debes contar con todos los implementos de protección que las normas de tránsito exigen, mantener una velocidad adecuada y evitar realizar maniobras en zigzag entre los vehículos.

Conducir luego del consumo de bebidas alcohólicas es una de las causas principales de accidentes en el país, evita manejar si no cuentas con óptimas condiciones físicas y mentales, así evitarás ponerte en riesgo a ti y los demás.

Valorar nuestras raíces no es solo sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra rica en diversidad y cultura; ser un buen guatemalteco también es mejorar las condiciones del país por medio de la unión, el trabajo y el respeto hacia el otro en el día a día. Es entender que al salir a las calles, todos vamos hacia la misma dirección: hacer crecer el país para que todos podamos vivir una vida digna y con oportunidades, demostrando con acciones sencillas, el orgullo de ser guatemaltecos.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe