Calidad Inmobiliaria lanza su nueva categoría de servicios

Guatemala. Directivos de Calidad Inmobiliaria dieron a conocer Servicios Calidad Inmobiliaria, su nueva rama de servicios de desarrollo inmobiliario, con diferentes categorías; esta unidad busca acompañar a sus clientes en el desarrollo y ejecución de sus proyectos, así como a encontrar el más alto y mejor uso de la propiedad que poseen maximizando su potencial. De esa forma, generan valor a su patrimonio, reduciendo riesgos y ofreciendo una máxima eficiencia operativa y rentabilidad.

La línea de negocios de servicios inmobiliarios nace de la premisa de ser el brazo desarrollador de familias, empresas, terratenientes y fondos de inversión; en donde su core business es funcionar como asesor de desarrollo.

También atenderá a aquellas familias o clientes que tienen la iniciativa y buscan desarrollar o encontrar un mejor uso a sus propiedades, pero que no saben cómo. Por otro lado, atienden a aquellas empresas que no cuentan con suficiente espacio de almacenamiento, que no cuenten con la ubicación adecuada; guiándolas y acompañándolas en la creación de sus redes logísticas o proyectos hechos a la medida de necesidades, minimizando así el riesgo de aprendizaje; logrando ser ese “one stop shop” que atienda todas las aristas que representa estos desarrollos.

“One stop shop” es un concepto en el cual Calidad Inmobiliaria provee la solución completa e integral, con diferentes profesionales y especialistas para llegar al resultado esperado. Con este concepto, se propone una solución que demanda menos tiempo y desgaste para el cliente.

Portafolio de servicios

Los servicios de desarrollo inmobiliario de Servicios Calidad Inmobiliaria buscan atender a clientes y terceros. Bajo esta línea de negocios se encuentran:

Proyectos hechos a la medida: Es el servicio inmobiliario que permite a la empresa o grupo de inversión obtener un proyecto llave en mano y hecho por expertos. Ahorrar tiempo y dinero, bajo requerimientos muy específicos para mejorar su operación y rentabilidad.

Planes de negocio: Es el servicio que conceptualiza una oportunidad de desarrollo de proyecto y valida dicha oportunidad para usos específicos: Bodegas, oficinas, vivienda, comerciales y uso médico.

Banco de tierra: Negocio inmobiliario por medio de la creación de una sociedad, en donde el propietario entrega su propiedad (finca y/o terreno urbano) y Calidad Inmobiliaria aporta el capital y know how para desarrollarla, generando un mayor valor al terrateniente.

Orange Investments: Es el servicio que sirve para determinar y conceptualizar el mayor y mejor uso de una propiedad, abarcando planes maestros, reconversiones, apoyo a desarrollo, terrenos urbanos y agrícolas.

Esta nueva línea, además de contar con la trayectoria y experiencia de desarrollo inmobiliario local de Calidad Inmobiliaria, cuenta con el respaldo de la alianza estratégica con Orange Investments, para ofrecer una solución completa y planeación de proyectos inmobiliarios de gran magnitud.

“Nuestro equipo de expertos se especializa en desarrollar y ejecutar proyectos llave en mano; aún con requerimientos muy específicos, que mejoran su operación y rentabilidad. Con un enfoque multidisciplinario aseguramos al cliente un menor desgaste y ahorro de tiempo y dinero. Además, contamos con el respaldo de una marca que tiene amplia trayectoria y experiencia en la rama inmobiliaria en diferentes productos inmobiliarios”, expresó Oliver Leonowens, CEO Calidad Inmobiliaria.

Respaldo

Desde 2002, Calidad Inmobiliaria se ha enfocado en 5 áreas: Oficinas, vivienda, industrial, comercial y médico; en donde ha desarrollado soluciones de alto valor. Además, ha sido reconocida en múltiples oportunidades con el Premio a la Excelencia, entregado por Cementos Progreso y Cámara Guatemalteca de la Construcción, a los proyectos: Distribodegas 2, Distribodegas 4, Domani, Crece-Kalú e Insigne.

“Calidad Inmobiliaria es una desarrolladora que cree firmemente que cada proyecto es una oportunidad para evolucionar y generar valor para cada uno de sus clientes. Somos la empresa líder en el país, referente en proporcionar este tipo de servicios: proyectos a la medida y planes de negocios, entre empresas multinacionales, locales, familiares, inversionistas y fondos de inversión. Para ellos, somos su brazo desarrollador y un aliado para el desarrollo de proyectos”, afirmó Santiago Tizón, Gerente de Desarrollo de Calidad Inmobiliaria.

Con este respaldo, la unidad de negocios Servicios Calidad Inmobiliaria ofrece a sus clientes proyectos validados y con riesgo comercial controlado, evitando el desenfoque de su Core Business. Además ayuda a minimizar riesgos de pérdida por curva de aprendizaje y maximizar el nivel de servicio de su operación, así como el rendimiento financiero de su inversión/propiedad/empresa, gracias a la centralización de la dirección de su desarrollo en un solo proveedor con el concepto One Stop Shop.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe