Business IT destaca las oportunidades de la digitalización para las empresas panameñas

Panamá. Business IT, el grupo empresarial especialista en servicios informáticos de alta tecnología que impulsa a las organizaciones a reducir sus costos operacionales e impulsar su eficiencia, participó en el panel “Modernización de Aplicaciones e Innovación” junto a representantes ejecutivos como Sergio Cortez, Director de TI en Caja de Ahorros y Jaime Rodríguez, Gerente R. Desarrollo de Software en Grupo KFC de Ecuador.

La agenda del evento estuvo enfocada en el avance a la digitalización de las empresas panameñas, sus desafíos y la construcción de rutas personalizadas de transformación digital que abarquen puntos clave de la estrategia de negocio, tales como los procesos, modelos de gestión, niveles de liderazgo e infraestructuras tecnológicas. La sesión contó con la participación de Félix Beitia, Country Manager de Business IT Panamá, Xavier Paz, Líder de Consultoría Digital Factory y Xavier Hinojosa, Líder Digital Factory, ambos en Business IT, quienes hicieron hincapié en la necesidad de las empresas de migrar a nuevas metodologías de trabajo que les permitan permanecer relevantes en los próximos 25 años.

Panamá es uno de los principales ecosistemas de negocios en Centroamérica y uno de los países clave del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de transformación digital, respaldando económicamente los esfuerzos del país en posicionarse como un ecosistema de innovación en la región. Sin embargo, no todas las empresas son capaces de abordar este desafío de manera exitosa y enfoca su servicio en tres elementos distintivos:

– Calidad estratégica: enfocando la identidad corporativa en un propósito y visión distintivos.

– Alineamiento estratégico: definiendo un flujo de transformación digital asociado a las necesidades y capacidades específicas de la empresa

-Medición de capacidades digitales: estableciendo un punto de partida basado en el análisis de los procesos, equipos de trabajo, metodologías de gestión, entre otros indicadores corporativos.

Business IT destacó algunos de sus casos de éxito en la región, como Grupo KFC de Ecuador, donde impulsó las necesidades de digitalización de la compañía a través de tecnologías de innovación para sus procesos, como Azure Learn, BIT Sign y otras soluciones enfocadas en optimizar la gestión de datos, disminuir los costos y elevar la productividad.

“Los esfuerzos de digitalización son más difíciles para las compañías que nacieron con un modelo tradicional que para las nativas digitales, desarrolladas con un modelo más ágil y flexible”, destacó Félix Beitia, “Las empresas tradicionales tienen a favor la confianza desarrollada por los años de trayectoria y un amplio conocimiento del mercado, siendo capaces de generar mucho valor al implementar las herramientas adecuadas y trazar planes a largo plazo basados en sus necesidades y consumidores”.

Business IT ha sido recientemente reconocido como Microsoft Partner of the Year 2022 y entre las “50 mejores empresas para trabajar en 2021” por The Silicon Review. La empresa continúa reforzando su compromiso en el avance de las empresas panameñas a través de sólidas estrategias de digitalización basadas en migración a la nube, gestión de datos, ciberseguridad y comunicaciones, abriéndose paso a una era digital de oportunidades y desarrollo económico para América Latina.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe