BCR inaugura oficina en Pacayas de Alvarado

Costa Rica. El Banco de Costa Rica (BCR) inauguró recientemente su nueva oficina ubicada en el distrito de Pacayas, Cantón de Alvarado, como parte de su visión para ubicar puntos de servicio en zonas estratégicas del país.

Esta es la oficina No.13 que se abre en Cartago y está ubicada frente a la plaza de deportes de la localidad, contiguo a las oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social.

“A partir del lunes 24 de enero, el BCR ofrece a los habitantes del Cantón de Alvarado un trato personalizado y de excelencia con un catálogo de productos y servicios acorde a sus necesidades. Nos enorgullece que los ciudadanos de Pacayas tengan acceso a nuestra oferta comercial”, aseveró Marcelo Bourrouett Mora, Gerente Regional del BCR.

El horario de BCR Pacayas es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. con atención especial para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad de 09:00 a.m. a 09:30 a.m.

La imagen de la oficina corresponde a un concepto moderno y acorde con la zona.

El edificio cumple con la Ley 7600 por lo que cuenta con espacios de parqueo para personas con discapacidad, rampas de acceso y pasillos con el ancho establecido en la legislación vigente, además aplica el código sísmico, eléctrico y normativa de Bomberos.

Criterios ambientales

Conscientes de su responsabilidad social y siguiendo con su visión de negocios de triple utilidad, la nueva oficina de BCR Pacayas fue construida siguiendo criterios ambientales.

Se utilizó un sistema de vidrios con películas de control solar en la parte externa del edificio, que brinda protección en caso de sismos o siniestros, con lo cual se logra un manejo óptimo del ingreso de la luz natural, así como un mejor rendimiento de los sistemas de climatización instalados.

Para mitigar la carga térmica del edificio, se colocaron ventanas que cuentan con vidrios con protección solar, lo que rechaza el ingreso de rayos ultravioleta. Además, se instaló un sistema de fachadas ventiladas y cubiertas con aislantes térmicos que ayudarán con este propósito.

El 100% de las luminarias de la oficina son con tecnología led que disminuyen sustancialmente el consumo energético, aunado a esto posee sistemas automatizados de encendido y apagado de la iluminación; el sistema de climatización está constituido por equipos de tecnología de volumen variable con la cual se logra un uso eficiente del consumo eléctrico del sistema. La rotulación posee un sistema de encendido y apagado automatizado garantizando el periodo justo de utilización.

Further Reading BCR presenta innovadora Tarjeta, única en el país

Adicional, se utilizaron materiales reciclados en parqueos, pisos y enchapes.

Con la implementación de sensores de movimiento para los sistemas de alarma, iluminación y aire acondicionado, se reduce el impacto por uso. Los inodoros de alta eficiencia, grifos con sensor de movimiento y tipo “push” promueven el consumo responsable de agua potable.

Finalmente, en los parqueos y zonas verdes se instaló sistema de zacate block que colabora con la infiltración del suelo, reduce la impermeabilidad y favorece las escorrentías naturales.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe