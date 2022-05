Automóvil Club Guatemala hace llamado para fomentar el uso del casco

Guatemala. El Automóvil Club Guatemala, organización sin fines de lucro, presentó la campaña !Usa casco, salva tu vida”, una iniciativa de la FIA, en la que se hace un llamado de concientización a los guatemaltecos acerca de los beneficios del uso correcto del casco con el fin de lograr una circulación más segura para los motociclistas.

Informes de siniestralidad reflejan que en Guatemala más del 50% de los fallecidos en accidentes viales viajaban en moto, dejando a Guatemala como el quinto país en Latinoamérica con mayor índice de mortalidad y lesiones graves entre motoristas, después de Brasil, Colombia, Venezuela y México, hechos alarmantes que pueden ser reducidos con tan solo lograr una circulación responsable. !Urge que los guatemaltecos tomemos conciencia de esta situación, no sólo por la seguridad de quienes conducen una moto, sino de todos los que compartimos la vía pública. No queremos más víctimas fatales en entornos que pueden ser evitados. Tenemos un desafio: Reducir las alarmantes cifras de siniestros fatales y lesiones graves que existen en el país por no utilizar un casco apropiado o no colocárselo correctamente, así que le pedimos a los motociclistas que tomen conciencia y le den la importancia que merece a viajar protegidos”, dijo Juan Carlos Botrán, Director de Seguridad Vial del Automóvil Club Guatemala.

Quien se sube a una motocicleta debe saber que los principales implementos de seguridad son indispensables para evitar accidentes y minimizar la severidad de estos. Un chaleco reflectivo y el uso de luces de día y de noche contribuyen para hacer al motorista más visible y la utilización de un casco adecuadamente, será la ayuda perfecta para disminuir la gravedad de una lesión al momento de un accidente.

Esta campaña también hace un recordatorio de algunos detalles adicionales al hacer uso del casco, las recomendaciones son:

Verificar que el casco cumpla con estándares internacionales de seguridad.

Comprobar que el casco sea de la talla correcta.

Hacer uso de cascos que no hayan sufrido golpes previos y descartar un casco dañado.

Usar el casco bien abrochado y ajustado.

Verificar que el casco proporcione buena visibilidad y comodidad.

Llevar el control de la fecha de vencimiento del casco y reemplazarlo oportunamente.

Utilizar casco aún en distancias cortas de viaje.

El pasajero también debe utilizar casco y equipo de protección.

La campaña !Usa casco, salva tu vida” además de buscar reducir la tasa de mortalidad y accidentes de los motociclistas con el incremento del uso del casco también promueve la convivencia de los conductores basada en una buena conducta.

Dentro de los principales factores de riesgo en los motoristas, además de la falta del uso de implementos de seguridad, se encuentra también el exceso de velocidad y la invasión de carril, factores que incrementan la posibilidad de accidentes de tránsito y es fundamental que se tomen en cuenta a la hora de conducir una moto.

Con esta campaña el Automóvil Club Guatemala y FIA ponen en manifiesto esta alarmante situación y hacen un llamado a los guatemaltecos para que hagan uso del casco o bien compartan esta información y de esta manera disminuir la fatalidad de los accidentes, contribuyendo a salvar muchas vidas.

!Requerimos del esfuerzo y apoyo de todos. A los motociclistas para que tomen las medidas adecuadas cuando se suban a su moto y a todos los que no hacen uso de este vehículo, les pedimos su apoyo para difundir esta información para que juntos seamos parte de este proyecto que tiene un único objetivo, salvaguardar nuestra vida y la de nuestros seres queridos”, Pedro Cofiño, Director del Automóvil Club Guatemala.

Con el lanzamiento de esta campaña el Automóvil Club Guatemala y la FIA reafirman su compromiso con los guatemaltecos al impactar positivamente en temas de seguridad vial e impulsar el bienestar y la seguridad de todos.

