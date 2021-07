Uniformes de Guatemala lanza al mercado la colección “Eterna Primavera”

Guatemala. La forma en que los guatemaltecos nos vemos, cómo nos expresamos, cuáles son nuestras preferencias al comer, al vestir, el amor que sentimos por nuestra tierra; y los personajes que nos representan, sirvieron de inspiración a Carlos Aguirre Soria, diseñador de Uniformes de Guatemala, quien luego del éxito alcanzado en su primera colección “Xelajuj Noj” que destacaba las cualidades del Sexto Estado, hoy nos presenta esta nueva propuesta que encuentra su hilo conductor en los 15 diseños plasmados en esta colección de mascarillas.

“El 2021 representa para nosotros muchas cosas, entre ellas que como empresa cumplimos 30 años de trabajo, esfuerzo y desarrollo. Por otro lado, nuestro país también está de aniversario; se cumplen dos siglos en que como guatemaltecos hemos vivido hechos y sucesos históricos, pero también hemos conocido a chapines que con su arduo trabajo, tenacidad e inteligencia, han aportado al desarrollo y bienestar de nuestro país. Por ello, no podíamos dejar pasar esta oportunidad sin diseñar una pieza de nuestro vestuario, como lo es la mascarilla, para conmemorar este acontecimiento”, destacó Víctor Girón, Gerente General de Uniformes de Guatemala.

Por su parte, Aguirre Soria indicó: “Para iniciar este proyecto me di la tarea de preguntar a varios guatemaltecos sobre aspectos de Guatemala y me llamó la atención que varias personas no sabían que este año se cumplen 200 años de independencia. Fue aquí donde me surgió la idea de dar vida a esta colección y expresar todo ese amor que los chapines sentimos por nuestra patria”.

Luego de 4 meses de investigación y creatividad, se presentan 15 piezas que fueron las seleccionadas para la colección “Eterna Primavera”, cuyo nombre representa parte del sentimiento chapín. Entre estas sobresalen: la mascarilla Volar Papeles, la cual hace referencia a la celebración del día de los muertos donde se elevan barriletes gigantes para que las personas se conecten con sus familiares que han partido a la otra vida.

Otro de los elementos unificadores se plasma en la mascarilla Más que el Cóndor, la cual hace referencia al Quetzal, nuestra ave símbolo. En la mascarilla El Telar, se encuentra toda la historia y tradición que se plasma en la ropa de los habitantes de la tierra del Quetzal.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe