ULATINA y UAM ofrecen becas para impulsar el desarrollo profesional de las mujeres costarricenses

Costa Rica. En el país las cifras relacionadas al desempleo ocasionadas por la crisis mundial producto de la pandemia han demostrado que las mujeres son quienes presentan menos oportunidades laborales. Según la reciente encuesta continua de empleo que realiza el INEC, las mujeres duplican la tasa de desempleo de los hombres, siendo de un 24,6 % vs un 13,7% en la población masculina. Este porcentaje se acentúa en las mujeres que no cuentan con un título universitario, cuya tasa de desempleo asciende al 30% vs un 10% de aquellas que cuentan con un grado académico universitario, pero que solo equivale a un 28,1% de la población femenina en edad laboral.

Además, la Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella.

Por estas razones, las universidades, ULATINA y UAM, vuelven a reforzar su compromiso por velar por el desarrollo profesional de mujeres en áreas de ingenierías, TICs y también, su posicionamiento en el mercado laboral.

Ante esto, ambas instituciones ofrecerán una serie de becas para mujeres que deseen iniciar sus estudios universitarios. En el caso de la Universidad Latina de Costa Rica, está otorgando 100% descuento en matrícula y un 40% de beca en cursos para toda la carrera de ingeniería. Y en UAM 100% descuento en matrícula y un 30% de beca en cursos para toda la carrera.

“Para la Universidad Latina, como principal formadora de ingenieros a nivel nacional y en su compromiso de contribuir a elevar la competitividad país, resulta fundamental que Costa Rica habilite espacios donde las mujeres se puedan desarrollar en el mundo de las ingenierías y tecnologías de la información y comunicación, llevando más educación a las mujeres, trabajando mucho con las jóvenes para que se empoderen, para que pierdan el miedo y para que vean que sí se puede, por lo que la institución se compromete a que den ese paso. Nos preocupa que menos del 30% de los ingenieros que se forman en Costa Rica son mujeres. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de inspirar a la siguiente generación de líderes mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”, indicó Rosa Monge, Rectora de la Universidad Latina de Costa Rica.

Ana Patricia Ramírez, Rectora de la Universidad Americana, indicó que con estos proyectos, UAM busca ser ese apoyo para que las mujeres puedan insertarse en el mundo laboral de una manera equitativa, abriendo espacios y oportunidades para las mujeres costarricenses: “Buscamos ir más allá del conjunto de responsabilidades que nos hemos impuesto, pues además de comprometernos con la excelencia académica, también queremos abrir la puerta con mayores oportunidades a todas las mujeres que desean cumplir el sueño de tener una carrera universitaria e insertarse en el mundo laboral o avanzar profesionalmente”.

Requisitos de las becas

La asignación de la beca está sujeta al reglamento de becas de las instituciones, que demanda el compromiso del estudiante en su avance curricular al matricular 3 o más cursos por cuatrimestre, no interrumpir los estudios y mantener un buen rendimiento académico. La beca en cursos es para toda la carera y el descuento en matrícula se dará para el primer cuatrimestre de la carrera. Estas becas se estarán ofreciendo exclusivamente a estudiantes mujeres de primer ingreso, hasta el cierre ordinario de la matrícula del tercer cuatrimestre 2021, que concluye el 11 de septiembre.

Si requiere más información llamar al 800 ULatina o al correo primeringreso@ulatina.cr. Y en caso de la Universidad Americana al 800 8000 UAM o al correo matricula@uam.ac.cr

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe