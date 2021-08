The North Face abre su tercera tienda en Guatemala

Guatemala. The North Face abrió su tercera tienda en la Ciudad de Guatemala, misma que estará ubicada en el Centro Comercial Pradera Concepción, kilómetro 15.5 Carretera a El Salvador.

Con la apertura de esta nueva tienda, The North Face Centroamérica expande su negocio, mismo que inició en Guatemala en el año 2008, abriendo su primera tienda en el Centro Comercial Oakland Mall. La marca también cuenta con tiendas en el Centro Comercial Miraflores y en La Antigua Guatemala.

The North Face, fue fundada en 1966 en San Francisco, California y por más de 50 años, esta marca ha brindado a sus clientes los productos más auténticos, innovadores técnicamente avanzados y especializados para todo tipo de actividades al aire libre con el lema “Nunca dejes de Explorar”.

Las tiendas The North Face, en Centroamérica, actualmente están ubicadas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. El territorio centroamericano se distingue por su variedad de microclimas y espacios para todo tipo de deporte. Para ello, The North Face ofrece productos para campismo, senderismo, pedestrismo, caminata en jungla, selva, montaña, volcanes, bicicleta de montaña, deportes acuáticos.

Con la apertura de esta nueva tienda, la marca siendo parte de la variedad que empresas ADOC distribuye en Centroamérica, amplía su presencia en el segmento de ropa y accesorios.

Según indicó Julioandré Piedra Santa, Gerente de Marca The North Face Centroamérica, “para la apertura de esta tienda se hizo una inversión general de alrededor de los US$ 350,000 y se crearon 8 plazas de trabajo directo e indirecto. The North Face en Guatemala ofrece un catálogo de aproximadamente 800 productos exclusivos de la marca”

The North Face, también se ha caracterizado por apoyar el deporte nacional, patrocinando a reconocidos deportistas guatemaltecos. The North Face a nivel mundial, reconoce los talentos deportivos de los países donde se distribuye y mantiene un alto estándar de patrocinio, para que los deportistas puedan lograr sus objetivos, contando con el equipo y vestuario necesario para alcanzarlos.

En Guatemala, The North Face, se ha consolidado como una de las marcas organizadoras y patrocinadoras de actividades extremas como lo son Boulder Challenge, 4,000 mts hacia el Cielo, Antigua X Adventure, Reto Verde, 1,000 kms por Guate, The North Face Xtrail, entre otras, promoviendo de esta forma actividades al aire libre y extremas.

Con esta nueva tienda THE NORTH FACE cumple su compromiso de brindar productos de alta calidad, en el mercado guatemalteco, especialmente a los amantes de los deportes y del confort. Esta nueva tienda, como todas las de la marca en Centroamérica, ofrecen mochilas, zapatos, ropa con tecnología térmica y productos especializados para todo tipo de deportes al aire libre y ropa casual “lifestyle”.

“The North Face busca impulsar el mundo a través de la exploración. Lideramos con integridad y marcamos el camino a seguir, apoyando a aquellos que hacen que el deporte y nuestro mundo avancen hacia un mejor lugar”, finalizó Julioandré Piedra Santa, Gerente de Marca The North Face Centroamérica.

La marca THE NORTH FACE se caracteriza por sus VALORES que la distinguen y la posicionan en un mercado ávido de nuevas propuestas: Nos encantan los lugares salvajes, porque nacimos en la montaña y esto siempre estará en nuestra esencia. Despertamos la curiosidad, porque la curiosidad está en el corazón de la exploración. Nos atrevemos a innovar, no dejamos que el miedo nos detenga porque creemos que solo los valientes pueden impulsar el mundo. Creamos comunidad, nos apoyamos mutuamente para impulsarnos, porque los años en la montaña nos han enseñado que la colaboración es la clave del proceso.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe