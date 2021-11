Soho Matcha llega a Guatemala para los Matcha Lovers

Guatemala. Soho Matcha abre sus puertas en Guatemala, para brindar un nuevo concepto cosmopolita que ha revolucionado ciudades importantes del mundo, como Nueva York, Londres, Miami o San Francisco, y dedicado especialmente para los amantes del matcha.

“Soho más que una coffee shop, es un matcha bar versátil que nace con el deseo de compartir sabores naturales que ayudan al cuerpo a verse y sentirse bien”, expresó José Ibarra Fundador de Soho Matcha.

Es una experiencia única que mezcla elementos antiguos y modernos, convertida en un coffee shop con variedad para el consumidor del presente y el futuro. Es ideal para quienes constantemente cuidan su alimentación, buscan el bienestar de su cuerpo y están conscientes en lo valioso que es preservar nuestro planeta.

“El matcha es rico en antioxidantes, vitaminas y fibra, disminuye los niveles de estrés y ansiedad, así como mejora el estado de ánimo, la concentración y la memoria. Por ello deseamos brindar lo mejor del matcha a los guatemaltecos y ser parte de su estilo de vida saludable”, agregó Jorge Ramos Fundador de Soho Matcha.

Basado en todos los beneficios y propiedades curativas del matcha se creó el menú que incluye Fruit Swirls licuados para pre y post workout, los mejores bagels de Guatemala con Spreads de Carpaccio, Salmón y opciones veganas como guacamole y hummus, postres Gluten y Sugar Free, así como opciones para todo tipo de gustos.

“Nuestra principal especialidad es el matcha y ser el primer concepto en el país especializado en el consumidor del presente y futuro”, puntualizó Jaime Malouf Fundador de Soho Matcha.

Ubicado en el primer nivel de Décima Plaza (10 ave 8-68 zona 14), Soho Matcha los espera de lunes a jueves en horario de 7:00 am a 8:00 pm, viernes y sábado de 7:00 am a 9:00 pm y los domingos de 8:00 am a 8:00 pm.

La instalación de Soho Matcha es creación del equipo de Tzol Arquitectura y es vivir una experiencia increíble por sus spots instagrameables, sabores innovadores y servicio de calidad.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe