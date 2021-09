Rexona donará más de 34 millones de colones a equipos de la Liga ULATINA

Costa Rica. El futuro del deporte está en las nuevas generaciones. Bajo esta premisa, la marca Rexona, en alianza con UNAFUT, desarrolló la iniciativa “El Futuro del Fútbol” con la cual beneficiará a más de 2.500 jugadores de los 12 equipos de la Liga ULATINA (Ligas Menores masculinas en Costa Rica). La iniciativa busca dar mayor visibilidad, exposición y principalmente realizar un aporte económico significativo a los equipos de la Liga ULATINA para que puedan invertir en transporte, servicio de arbitraje, nutrición y demás necesidades que les permitan potenciar las habilidades de los jugadores y desarrollarse para convertirse en futbolistas profesionales.

“Rexona cree en el potencial costarricense y en esta ocasión lo demuestra de manera contundente. Con “El Futuro del Fútbol” se busca apoyar de manera directa a las ligas menores, a través de dos pilares fundamentales: ofreciendo recursos que permitan desarrollar sus habilidades futbolísticas, y asegurando mayor visibilidad del talento deportivo del futuro del futbol, para que todos los costarricenses conozcan las aptitudes que existen en nuestro país” mencionó Juan Carlos Salazar, Gerente País de Unilever en Costa Rica.

Durante los 280 partidos de los campeonatos de Apertura y Clausura 2021 y 2022 de la Liga Promerica, transmitidos por FUTV, Rexona estará donando ¢125mil por partido por cada Jugador Rexona seleccionado. Al finalizar la temporada, la suma se repartirá de manera equitativa entre los 12 equipos de Ligas Menores masculinas. De esta manera, el “Jugador Rexona” se transforma para no solo reconocer el talento de los jugadores de Primera División si no que permitirá mejorar las oportunidades de los jugadores de la Liga ULATINA, Ligas Menores que son el futuro del fútbol.

“Creemos que el mejor ejemplo para las nuevas generaciones son los jugadores de Primera División, donde vemos muchos ejemplos de jóvenes que a pesar de que no crecieron con las mejores oportunidades para desarrollar su carrera futbolística, hoy en día gracias a su perseverancia y esfuerzo y también a personas visionarias que vieron su potencial y que creyeron en ellos, juegan no solo en los equipos más importantes del país sino también internacionalmente. Esta iniciativa busca facilitar este proceso, mejorando las oportunidades de los jóvenes para que no, nunca, jamás, en ninguna ocasión abandonen su sueño”, agregó Salazar.

Durante cada uno de estos partidos, la afición continuará teniendo la oportunidad de elegir al “Jugador Rexona” por medio de una votación en el Twitter de FUTV. Los comentaristas nominarán a dos jugadores sobre los cuales la audiencia votará para seleccionar a su favorito. Con esto se estarán abriendo las puertas para apoyar automáticamente a los jugadores del futuro y reconociendo el talento deportivo local.

Esta iniciativa es promovida en conjunto con UNAFUT, quien será el responsable de entregar el aporte económico de manera equitativa entre los 12 equipos y quien se convertirá en el aliado estratégico para poder beneficiar a la juventud del fútbol y asegurar que Costa Rica se distinga a nivel mundial, apostando por la calidad de sus jugadores y asegurándoles un mejor futuro.

“Me satisface que una marca como Rexona, la cual desde hace varios años se ha identificad con nuestro fútbol de Primera División, ahora fije su mirada en nuestros campeonatos de liga menor y se una a UNAFUT para establecer una alianza con el propósito de apoyar nuestra estrategia “Desarrollando el futuro”. Sin duda nos llena de ilusión y esperanza. Además, implica un compromiso de trabajo en conjunto, para que nuestra Liga ULATINA cumpla su objetivo: dotar de herramientas para la formación de los niños y jóvenes talentosos en el fútbol, sin olvidar el desarrollo académico y personal como ser integral”, mencionó Julián Solano, Presidente de UNAFUT.

Al finalizar los torneos, Rexona, por medio de la iniciativa “El Futuro del Fútbol” estará realizando un aporte de más $55.200 millones (¢34 millones aproximadamente) entre los 12 equipos de Ligas Menores y sus respectivas divisiones: LD. Alajuelense, CS. Cartaginés, Municipal Grecia, Guadalupe FC, AD. Guanacasteca y de la Península de Nicoya, CS. Herediano, Jicaral Sercoba de la Península S.A.D, Municipal Pérez Zeledón, AD. San Carlos, AD. Santos de Guápiles, Deportivo Saprissa y Sporting FC.

Asimismo, como parte de sus objetivos de dar visibilidad y exponer el talento joven costarricense, Rexona asume la responsabilidad de dar a conocer a nivel nacional, historias de los deportistas y talentos de ligas menores, buscando no solo que los costarricenses conozcan el potencial que tenemos en nuestro país, sino además despertar interés para que otras personas y marcas puedan unirse a la causa y apostar por el futuro del futbol costarricense.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe