Programa LEADS Mujer de INCAE anuncia a ganadoras de su tercera edición

Costa Rica. El programa LEADS Mujer de INCAE, que desde hace 3 años impulsa y promueve el emprendimiento, liderazgo y empoderamiento de las mujeres centroamericanas, dio a conocer a las ganadoras de su tercera edición. La premiación se llevó a cabo en el Campus Walter Kissling de INCAE Business School, ubicado en La Garita de Alajuela, Costa Rica, otorgando reconocimientos a las siguientes empresarias:

El primer lugar se otorgó a Valodia Flores de Nicaragua, dueña de la empresa Codornic, dedicada a la producción y comercialización de huevos de codorniz y productos derivados.

El segundo lugar fue para Pili Luna de Honduras, dueña de la empresa VOS Honduras, dedicada a transformación de piel de pescado en cuero para su uso y aplicación en la industria de la moda.

El tercer lugar lo obtuvo Karol Hidalgo, dueña de la empresa Go Veggie Now de Sucato Trading, dedicada a la producción y comercialización de harinas vegetales libres de gluten.

Las ganadoras fueron seleccionadas entre más de 1500 aplicantes, quienes obtuvieron los tres primeros lugares entre las 40 finalistas que fueron admitidas en el programa con una beca del 100%.

Gracias al apoyo a esta iniciativa de organizaciones líderes en sus sectores las emprendedoras tuvieron acceso a capacitaciones en temas como estrategia empresarial, finanzas, mercadeo y ventas, técnicas de persuasión e influencia y comunicación con impacto. Adicionalmente, contaron con mentorías para generar un plan de aceleración de sus negocios. Por último, las finalistas tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos ante un panel de jueces con representantes de distintos sectores, para acceder a premios económicos que las ayudarán a impulsar su negocio.

Para esta edición, los jueces encargados de evaluar los proyectos fueron: Pedro Beirute, gerente general de PROCOMER; Adriana Echandi, CEO de Morpho Travel Retail, del Grupo Britt; Marisol Soley, líder de desarrollo de productos de Consumo y Comerciales en Mastercard para la región de Centroamérica; José Miguel Zamora Barquero, Oficial de Inversiones de la firma de banca de inversión y capital de riesgo Invermaster; Carolina Vásquez, Ex Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica; David Price, Vice President of Omnichannel Initiatives & Environmental Responsibility en Pricesmart Inc y Luz Gómez, Directora del Latin America and the Caribbean Center for Inclusive Growth de Mastercard.

Para esta edición, se otorgaron premios de $7,500, $5000 y $2,500 USD para los primeros tres lugares. Adicionalmente, las dos finalistas, María José Mena de Costa Rica, dueña de la empresa Pollen Keepers, dedicada a la fabricación y comercialización de miel de abeja gourmet y sus derivados y Nancy Martinez de Honduras, dueña de la empresa Ibagari Chocolates, dedicada al procesamiento de cacao de alta calidad y producción de chocolate gourmet, recibirán becas especiales de INCAE Business School.

El programa LEADS Mujer de INCAE, nació con el objetivo de apoyar a mujeres emprendedoras de la región comprometidas con realizar un cambio significativo no sólo en ellas mismas, sino también en sus equipos y empresas, para poder llevar a sus organizaciones los conceptos más actualizados de aceleración empresarial a la práctica, empoderando a las participantes a través de los pilares de LEADS: Lidera, Emprender, Avanzar, Desarrollar y Sostener.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe