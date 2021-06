Plan International acompañando a las y los adolescentes y Jóvenes LGBTIQA+

Plan International reafirma su compromiso en proteger los Derechos Humanos, como lo es la Campaña de Juventudes Chispudas vinculada a la promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, fomentando el respeto y la inclusión de la adolescencia y juventudes diversas.

Junio es el mes del orgullo para todas las personas de la Diversidad Sexual. Quienes se autodefinen o auto identifican como parte de los colectivos LGBITQA+, este mes significa muchas cosas. Significa reafirmar su existencia, ser libres y visibles, lucha, reivindicación, amor, posicionamiento, solidaridad, inclusión y respeto.

Este año los colectivos de la Diversidad Sexual en Guatemala están promoviendo la consigna EXISTO, RESISTO y DENUNCIO. Como un posicionamiento político de reivindicación y exigencia al cese de los hechos de violencia por los que son sujetas. Cada año durante el mes de junio a nivel mundial los colectivos LGBITQA+, realizan una serie de actividades que buscan la reivindicación por el respeto e inclusión de los derechos humanos de las personas de la Diversidad Sexual, realizando una caminata pacífica que fue expandiéndose a otras ciudades y países, y en Guatemala no es la excepción. Sin embargo, a raíz de la pandemia, las actividades han sido modificadas y otras canceladas, según las organizaciones vinculadas a estas poblaciones.

Las personas de la Diversidad Sexual e Identidad de género o personas LGBTIQA+, históricamente has sido sujetas de vulneraciones a sus derechos humanos por el simple hecho de NO ser Heterosexuales. Esto trae consigo diversas problemáticas que van en detrimento de cumplir el plan de vida de todas aquellas personas diversas y disidentes sexualmente y en el peor de los casos, a cegarles la vida. Dentro de este sector de la población, se encuentran las y los adolescentes y jóvenes en quienes la situación se agudiza, toda vez en esta etapa de la vida se forja y construye la identidad en todo su espectro, incluyendo la identidad sexual, y al no ser desarrollada plenamente, esto repercute en el estado anímico y en consecuente en el desarrollo integral. Algunas personas quienes incluso se han visto obligados a abonar sus hogares ya que sus familias les rechazan y discriminan por simple hecho de tener una orientación sexual diferente a la herteronormada.

Lo anterior contribuye a que aumenten los casos de violencia hacia adolescentes y mujeres jóvenes que se autodefinen como parte de los colectivos de la Diversidad Sexual, asimismo se da el aumento de la deserción escolar y migración forzada; que son fenómenos que actualmente se han agudizado a raíz de la pandemia y que coloca en contexto mucha más complejo para las personas LGBTIQ+ adolescentes y jóvenes, sin dejar de mencionar la falta de acceso a un empleo digno.

En línea a lo anterior, según el Informe Anual Circunstanciado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, durante el 2021, la Dirección de Procuración –así como las auxiliaturas municipales y departamentales– registraron 36 solicitudes y denuncias relacionadas con los derechos de las personas de la diversidad sexual. Entre ellos se encuentran expedientes de investigación, intervención inmediata, atención, orientación, prevención, y diligencias de seguimiento de casos en la instancia como Ministerio Público. En lo que va del año del 2021, la Defensoría de la Diversidad Sexual de la PDH, ha registrado actualmente 17 de denuncia diligenciándose.

Tomando en cuenta este panorama, Plan International, como una organización de Derechos Humanos, es sensible a esta situación compleja y difícil que atraviesan las y los adolescentes y jóvenes LGBTIQA+. Por tanto, tiene contemplado un enfoque institucional de acción sin daño en sus programas y proyectos que ha venido implementando para el apoyo a estos sectores vulnerabilizados, como lo es la Campaña de Juventudes Chispudas vinculada a la promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, fomentando el respeto y la inclusión de la adolescencia y juventudes diversas.

Reafirmamos nuestro compromiso con la adolescencia y juventudes diversas guatemaltecas, nos solidarizamos y nos unimos a la lucha histórica que los colectivos y organizaciones sociales de la diversidad sexual han venido realizado a lo largo de muchos años, buscando el respeto, la inclusión y no discriminación de las personas la diversidad sexual, con especial vinculación a adolescentes y jóvenes LGBTIQA+ en Guatemala.

