Panamerican University Miami, la apuesta internacional de Panamerican Business School

Guatemala. Ya hace muchos años que Miami dejó de ser una ciudad de vacaciones para convertirse en la capital (no oficial) de negocios de América Latina. Por su clima, infraestructura y ubicación privilegiada, esta ciudad del sur de Florida, se ha convertido en el centro neurálgico de los negocios de la región y la puerta de conexión con el resto de Estados Unidos, Asia y Europa.

A través de inversiones privadas de alto nivel, políticas públicas locales y una interesante oferta académica, Miami no es solo la sede de empresas multilatinas y trasnacionales, también se ha enfocado en convertirse en un centro tecnológico global.

Así lo ha demostrado el alcalde Francis Suárez desde su cuenta de Twitter. Con un simple pero potente “What should we do?”, invita a emprendedores y grandes tecnológicas de Sillicon Valley a trasladar sus oficinas y mudarse a su ciudad. Entre los cientos de preguntas y respuestas que recibió este tweet, destaca la de uno de los inversores iniciales de Uber, quien se adelanta al éxito de Miami señalando que si en 2020 cada compañía es una empresa Fintech, en 2021, cada empresa será una “Miami Company”.

Dentro del ecosistema del éxito

En una ciudad cosmopolita, vibrante y en constante movimiento, el talento y preparación se convierten en piezas clave de éxito, dándole así un papel muy importante al sector académico. Es así como Panamerican Business School también pone a Miami en la mira de su estrategia de internacionalización con la próxima apertura de su propia “spin-off” Panamerican University.

Con una propuesta enfocada en programas globales, Panamerican University es la primera escuela de negocios de Guatemala, y una de las quintas de América Latina, en postular por la licencia de operaciones en Estados Unidos, ampliando así su oferta académica a los estudiantes de Florida y el resto de la región.

La selección de Miami no fue al azar, se trata de una ciudad que se ubica en el top ten de los ránkings de ciudades, inversiones, crecimiento y calidad de vida. Es un ambiente multicultural que reúne a talento de alto nivel, emprendedores e inversores que buscan en la “Ciudad Mágica” la locación para crear, desarrollar e internacionalizar sus negocios.

Como señala Miguel Carrillo, P.h. D & Dean de Panamericann University, Miami es la capital de América Latina, sede de headquarters regionales de multinacionales y multilatinas y además, la ciudad n°1 en start-up activity en USA de acuerdo al Startup Activity Index de la Fundación Kauffman.

Desde su fundación hace 20 años, Panamerican Business School ha basado su crecimiento y desarrollo en la capacidad de creación y mantenimiento de alianzas estratégicas tanto con empresas como con instituciones educativas, filosofía que se traslada a Panamerican University y su inclusión en el ecosistema del éxito de Miami para el próximo 2021.

“La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo”

Como diría Alan Kay hace ya varios años, la única forma de adelantarnos a lo que viene es siendo parte del proceso creativo. Así ha sido la estrategia académica de Panamerican Business School, al enfocar el desarrollo de sus programas de maestrías en la formación de competencias de los trabajos del futuro.

“Trabajar de la mano con el mundo empresarial nos permite conocer de cerca las necesidades reales y así crear programas a la medida” comenta Miguel Carrillo, quien define la estrategia de la universidad como “responsive”.

Así como las páginas web se adaptaron, hace varios años ya, a las pantallas de los teléfonos inteligentes, el ritmo vertiginoso de los cambios obliga a los líderes de hoy a entrar en un proceso de REskilling and UPskilling para poder dominar nos nuevos modelos organizativos y desarrollar TechSkills competences, comenta Sergio Méndez, Director General de Panamerican Business School y Vice-Chancellor de Panamerican University.

De esta manera, Panamerican University está trabajando para convertirse en la plataforma de los emprendedores de la región y así formar parte del atractivo ecosistema emprendedor tanto para start-ups como para e emprendimiento corporativo (spin -offs) que ofrece Miami convirtiéndose en la primera escuela de negocios de Guatemala y una de las primeras cinco de América Latina, en postular para la obtención de la licencia para operar una universidad en los Estados Unidos.

Panamerican University, transformación y conexión

La globalización, la revolución digital liderada por la inteligencia artificial y la pandemia han acelerado cambios disruptivos, generando puntos de inflexión con una frecuencia nunca vista tanto en la forma de operar como de pensar de empresas y naciones.

Esta nueva atmosfera nos obliga a replantearnos la definición de éxito. Las empresas buscan una nueva manera de gestionar talento en donde la palabra “resultados”, no sea la única dimensión con la que se defina la productividad de un empleado. Transparencia, compliance, comunidad, innovación y respeto, se convierten hoy en indicadores indispensables para medir el verdadero éxito de una empresa.

María Isabel Nájera, Presidenta del Consejo de Panamerican Business School y Chancellor de Panamerican University explica cómo están reescribiendo las reglas de la industria académica a través de este nuevo paradigma educativo: “Todos nuestros programas académicos estarán cimentados en la que llamamos ‘new fundamentals’: Ciencias Humanas, Tecnología, y el Desarrollo del pensamiento no lineal. Los programas contaran con experiencias de aprendizaje individualizadas, insertadas transversalmente y centradas en el desarrollo de habilidades criticas como innovación, comunicación y pensamiento crítico”.

La propuesta de valor de Panamerican University está orientada en transformar cómo los estudiantes se conectan con el mundo, con sus mentores, expertos, pares y clientes. La razón fundamental de nuestra presencia en Miami esta cimentada en no solo limitarnos en incrementar el capital intelectual de nuestro alumnos y egresados, sino también incrementar su capital social, insertándolos en redes de negocios globales de alto valor. El know who es ahora tan importante como el know how, nos comenta la líder de la institución educativa guatemalteca.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe