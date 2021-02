Oakland Mall invita a darle una segunda vida a la ropa a través de “Fashion for good”

El centro comercial de Spectrum, en alianza con Christa García, lanza un programa de donación de prendas para impactar positivamente a la prosperidad social, económica y medioambiental del país

Guatemala. Oakland Mall promueve la moda sostenible lanzando #FashionForGood, un programa que impulsa dar una segunda vida a la ropa que haya dejado de ser útil en el armario para que sea donada, en vez de desechada. Los guatemaltecos, ahora, podrán encontrar en la planta baja del centro comercial, frente a San Martín, un espacio que les facilitará donar ropa en buen estado a beneficio de una gran causa social. La iniciativa tendrá una duración de un mes, hasta el 4 de marzo, y todo lo recaudado se entregará a la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente Paúl (ASCASVIP), una causa social con ocho diferentes proyectos que incluyen hogares para ancianos y centros educativos para niños.

El centro comercial referente de moda y estilo en el país se ha aliado con Christa García para lanzar #FashionForGood con un evento de fundraiser de 175 prendas de la propia colección de esta icónica fashonista guatemalteca y fundadora de Stay Chic. Las piezas que podrán adquirirse en #StayChicFundRaiser tienen un significado especial para Christa García quien está comprometida con ser parte del impulso de un sistema circular que le dé una nueva vida a prendas usadas, contribuyendo a cuidar el planeta y apoyar causas sociales. Por ello, un porcentaje de lo recaudado en este evento, que se llevará a cabo el jueves 4 de febrero de 10 de la mañana a 7 de la noche en Oakland Mall, también será donado a ASCASVIP.

Para inspirar a sus invitados a apoyar #FashionForGood y ser parte de la moda sostenible, Oakland Mall premiará con un kit de descuentos exclusivos, de marcas de sus aliados comerciales, la generosidad de quienes se sumen a la causa. El centro comercial acompañará la iniciativa con una campaña educativa de concientización que impulsa el consumo responsable. “En promedio, compramos un 60 por ciento más de ropa de lo que comprábamos hace 15 años y cada prenda la conservamos la mitad del tiempo. De hecho, sólo el 15% de la ropa, se reutiliza. Con #FashionForGood, buscamos contribuir activamente a construir un mundo mejor, promoviendo el reuso y, así, impactando positivamente el cuidado del medio ambiente”, puntualizó Natalia Barletta, Gerente de Oakland Mall.

La sostenibilidad se convierte cada vez más en la nueva normalidad en la moda a nivel internacional, pasando de un concepto vintage a uno de consumo responsable. Hoy, se da una nueva oportunidad a las prendas que ya no son útiles en el armario no sólo para lograr un look retro, sino también para reducir la huella ambiental. Oakland Mall, junto a Christa García, se suman a esta tendencia, agregando el apoyo a una causa social. “#FashionForGood tiene el objetivo de bendecir a otros y compartir ropa pre – loved; prendas que tienen un valor emocional especial y que con esa misma energía pueden ayudar a otras personas a vivir nuevas experiencias. Les invitamos a donar esas prendas que ya no usan y estén en buen estado, sumándose a esta maravillosa iniciativa”, puntualizó Christa García, fundadora de Stay Chic.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe