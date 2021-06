Mercado 83 es el punto fijo de venta en donde 25 marcas nacionales venderán sus productos

Costa Rica. A raíz de la pandemia, para muchos emprendedores ha sido todo un reto darle continuidad a la venta de sus productos sin un espacio físico, por esta razón nace el “Mercado 83”, con el objetivo de brindar una oportunidad a muchos de exponer su talento a través de sus marcas, dentro de los centros comerciales más importantes del país. Este tipo de espacios son una verdadera necesidad para quienes buscan bienestar comprando local y más aún para quienes venden sus productos artesanales, ya que ahora cuentan con un espacio fijo en el centro comercial Multiplaza Escazú.

“Nuestro principal objetivo no solo es que las personas conozcan los productos, sino a la gente detrás de ellos, por eso decimos que somos cercanos, porque hacemos que nuestros clientes no solo vean un shampoo y lo compren, sino que conozcan a Mariana la chica detrás de los shampoos naturales que vendemos en Mercado 83”, explicó Alejandro Ávila, Director Comercial de Mercado 83.

Normalmente es más simple encontrar marcas o productos de emprendedores en mercaditos, ferias pequeñas o en internet, sin embargo, una vez que inició la pandemia los emprendimientos se multiplicaron por decenas, pero a la hora de vender los productos se dio el dilema para sus creadores, ya que cada vez es más complicado encontrar un sitio fijo dónde vender. Es ahí donde nace la idea de crear “Tiendas con alma de mercado”, donde sus visitantes encontrarán productos honestos elaborados con esencia local.

Mercado 83 busca ser un espacio único y auténtico, en donde más que una compra, los clientes encontrarán espacios bien pensados para marcas con identidad 100% nacional y natural.

“Siempre he sido consumidor de productos locales, marcas únicas que muchas veces las personas no conocen porque no tienen la oportunidad de tener el contacto suficiente con la marca o bien porque no se encuentran tan a mano los lugares para adquirirlas”, comentó Ávila.

Sus creadores definen a Mercado 83 como tiendas con alma de mercado y están segmentadas según sus líneas de producto: cuidado personal o alimentos, y contarán con gran cantidad opciones, entre ellas: salsas, pestos, mermeladas, snacks, bebidas alcohólicas y sin alcohol, opciones keto, gluten free, sugar free y veganas. Además, un espacio exclusivo para café de especialidad, regalos para coffee lovers y un área llamada “Pequeñitas pero matonas”, que son marcas más pequeñas o necesitan menos espacio a la hora de exhibir como algunas marcas de joyería o accesorios, son pequeñas en tamaño pero grandes en calidad y hechas con amor.

Las marcas que distribuye Mercado 83 fueron minuciosamente seleccionadas, los creadores de este concepto probaron cada producto y analizaron su entorno, incluso se toma en cuenta el impacto social y ambiental, es decir que contribuya con un mundo más sostenible.

Una comunidad con un concepto colaborativo, así es como Alejandro Ávila describe su modelo de negocio, ya que según explicó, los esfuerzos que haga cada marca a nivel de comunicación van a afectar directamente a otra. “Una persona que va por un postre keto, al recorrer la tienda podría interesarse y comprar una crema para la cara o un café inclusive y esto funciona al inverso, la que va por un café o una crema, puede interesarse en un postre”.

Los propietarios de este proyecto son dos emprendedores Alejandro Ávila; mercadólogo con más de 5 años de experiencia en centros comerciales, con una especialidad en Producción y Negocios de la Universidad de Queensland en Brisbane Australia, y Elias Chung; empresario y productor de más de mil eventos a nivel nacional e internacional, especializado en ferias para emprendedores nacionales.

Mercado 83, busca tener un espacio en los puntos cardinales más importantes del Área Metropolitana. En su primera etapa la tienda abarca el oeste de la capital con Multiplaza Escazú, en una segunda etapa el norte en Lincoln Plaza y esperan para finales de este año abrir su tercera tienda en el este de San José. El horario de atención será el de los centros comerciales, según corresponda.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe