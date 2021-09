Maseca continúa innovando para beneficio de sus consumidores

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de la consumidora ofreciéndole su producto ideal, hoy Gruma lanza la nueva Maseca Extra Suave, que se diferencia frente a los demás productos del mercado, en los atributos que el ama de casa más valora.

Guatemala. La nueva Maseca Extra Suave, brinda mayor suavidad en el amasado y facilidad de llegarle al punto en comparación con otras harinas de maíz, permitiéndole a la consumidora preparar fácilmente unas ricas y suavecitas tortillas para complacer a su familia y a un precio accesible.

Maseca Extra Suave es una harina 100% puro maíz natural, elaborada mediante un proceso especializado que le da la consistencia ideal, más fina, que brinda una mayor suavidad.

Al ama de casa guatemalteca le encanta agradar a su familia preparándoles ricas y suavecitas tortillas, pero algunas veces se le complica hacerlo, porque la harina es dura de amasar, la masa se siente chiclosa y le cuesta llegarle al punto, tomándole más tiempo. En estudios realizados con amas de casa se les dio a probar Maseca Extra Suave en sus hogares y el producto obtuvo excelentes resultados. Ellas resaltaron los atributos de mayor suavidad, facilidad en el amasado y de llegarle al punto, no se requiere tanta agua, la masa no se pega en las manos, las tortillas no se rajan y cuando se cocinan se inflan y quedan riquísimas.

La harina de maíz es un producto básico y fundamental en la dieta de las familias guatemaltecas, las tortillas son el alimento principal y no pueden faltar en los tres tiempos de comida. Sin tortillas la comida no llena, no sustenta, no rinde, está incompleta; adicionalmente a su valor nutritivo.

Maseca es la marca líder en el mercado, la original y única, que se mantiene constantemente a la vanguardia, innovando cada día para atender las necesidades de los hogares, con productos prácticos y nutritivos. Sus avanzados procesos productivos, garantizan el cumplimiento de las más altas normas de calidad e inocuidad en la elaboración de los diferentes productos que desarrollan.

Maseca contribuye con la sana alimentación de la familia al ser elaborada con 100% puro maíz y enriquecida con vitaminas y minerales esenciales que contribuyen con la nutrición de los consumidores guatemaltecos.

Maseca Extra Suave estará disponible a partir de la 2da semana de septiembre, en las tiendas de barrio, depósitos mayoristas.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe