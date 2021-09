Liderazgo empático como creador de confianza y de beneficios empresariales

Guatemala. En 2021, la empatía está emergiendo como un rasgo clave de liderazgo, que ofrece una ruta hacia negocios más productivos e innovadores. Y si bien las diferentes culturas tienen diferentes enfoques para el liderazgo empático, existen pasos prácticos que cualquier empresa puede tomar para desarrollar la empatía dentro de sus equipos.

Tras el brote de COVID-19, organizaciones de todo el mundo han reconocido la importancia de la empatía en el lugar de trabajo. De acuerdo con los resultados de la investigación 2021 International Business Report (IBR), que encuesta a casi 10,000 empresas de 29 economías, realizado por Grant Thornton Internacional, el 22% de los líderes mundiales del mercado medio citan a la empatía como la más importante para 2021 y más adelante.

Mientras que la empatía en las relaciones personales suele ser instintiva, la forma en que se manifiesta en un entorno empresarial es menos evidente. Una extensión de la inteligencia emocional, el liderazgo empático es la capacidad de ser compasivo y de conectar profundamente a través de una demostración de interés sincero. Esto puede lograrse al estar presente, escuchar y dedicar tiempo a tomar conciencia de los sentimientos y pensamientos de otra persona.

La clave del liderazgo empático es estar dispuesto a comprender cómo puede experimentar otra persona un acontecimiento o una situación sin juzgarla ni hacer suposiciones, permitiéndole sentirse segura y comprendida. “Una de las claves fundamentales en el desarrollo de las empresas, es comprender lo que le sucede a su equipo de trabajo, tanto en su entorno personal y profesional”, indica Edy Pérez, gerente general para Grant Thornton Guatemala.

Mejores negocios a través de la empatía

Aunque la empatía es difícil de cuantificar en sí misma, los beneficios empresariales del liderazgo empático son tangibles. Entre los líderes de las empresas medianas que aumentaron su planilla en al menos un 5% en 2020, indican que la empatía fue muy importante, mientras que un 25% lo mencionó como una habilidad de liderazgo clave. Además, obtuvo una buena puntuación entre los que aumentaron las exportaciones y los ingresos durante el apogeo de la pandemia.

Según el informe del Centro para el Liderazgo Creativo, Empathy in the Workplace: A Tool for Effective Leadership, la empatía está directamente relacionada con el rendimiento laboral de los directivos. La emoción empática, valorada por los subordinados de un líder, predice sistemáticamente las calificaciones positivas del rendimiento del mismo. Por el contrario, la falta de empatía en la alta dirección puede dar lugar a resultados empresariales negativos.

Uno de los resultados de un entorno empático es el aumento de la innovación. Las personas se sienten más capacitadas para experimentar cuando cuentan con el apoyo de líderes que les permiten experimentar y aprender sin miedo al fracaso.

Cabe mencionar que, a pesar de los numerosos beneficios de la empatía, la cultura empresarial de cada una de las organizaciones tiene un impacto significativo en el liderazgo empático. Según la investigación IBR, el 10% de los encuestados en África resaltó la empatía como uno de los rasgos de liderazgo más importantes, mientras que en Asía- El Pacífico y América del Norte, esa cifra se elevó al 21%. Un 26% de los altos directivos de la Unión Europea calificaron la empatía como lo más importante, mientras que América Latina obtuvo el mayor índice de respuestas positivas, con un 32%.

Pasos prácticos para llegar a la empatía

1. Tomar en cuenta el tamaño de la empresa: según el estudio del IBR, las empresas más grandes hacen más énfasis en la empatía. Se debe tomar en cuenta que a medida que el negocio crece, así aumenta la necesidad de conexión entre líderes y sus equipos.

2. La gente como el activo más importante: una cultura empresarial que resalte a las personas como su activo de más valor es propensa a tener líderes mucho más empáticos.

3. Interacciones con el equipo: un líder empático es aquel que escucha, actúa según los comentarios recibidos, apoya y comunica al resto de la organización.

“La empatía en esta nueva realidad es uno de los conductores que potencian a las empresas, dado que las personas continúan siendo los activos más valiosos en las organizaciones”, resalta Edy Pérez, gerente general para Grant Thornton Guatemala.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe