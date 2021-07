Invierta en lo importante: El automóvil

El automóvil es un medio de trasporte que, como todas las cosas de uso frecuente, necesita mantenimiento, ya que con el uso varias piezas sufren desgaste. Todos los conductores deben considerar que su seguridad y la de sus acompañantes también depende de las condiciones y el buen estado del vehículo.

Guatemala. El Bono 14 es uno de los ingresos económicos más esperados por los guatemaltecos pues es un aporte que regularmente se invierte para pagar los gastos que no están contemplados en el presupuesto mensual, por lo que resulta clave saber administrarlo de manera correcta. El automóvil es una de las pertenencias que no deben descuidarse ya que, si no se tiene al día su mantenimiento, la reparación puede convertirse en un gasto significativo, no previsto, que puede causar grandes problemas económicos y de transporte.

Grupo Master, los expertos en vehículos, recomienda invertir parte del Bono 14 en el cuidado del auto, esto implica tener al día los servicios y mantenimiento de los sistemas auxiliares del vehículo para evitar cualquier falla mecánica inesperada. Además, desde el punto de vista financiero, mantener los vehículos en buenas condiciones permite la posibilidad de tener mayores oportunidades de venta.

Para Grupo Master es importante realizar un chequeo del auto periódicamente. El tiempo dependerá del tipo de servicio, pieza o sistema a revisar, pues cada uno tiene distintos rangos de durabilidad. Para las partes básicas de servicio como lo es el cambio de aceite, se debe realizar cada 5 mil a 10 mil kilómetros, de 3 a 6 meses aproximadamente, depende del uso y de la calidad de productos que se instalen en el vehículo.

Para una revisión general es ideal que se realice cada 6 meses. Se debe tomar en cuenta que hay piezas de larga duración, pero es válido revisarlas para evitar una falla de gran magnitud en el motor. Un chequeo preventivo evita inconvenientes, gastos no contemplados o un accidente por fallas mecánicas.

Invierta en su auto sin pensarlo dos veces

Mantener en buenas condiciones el automóvil ayuda de muchas maneras a su dueño, pero la más importante es reducir el riesgo de un accidente por algo que no se revisó o cambió a tiempo. Recibir el Bono 14 es una excelente oportunidad para revisar el auto, sus piezas y servicios pendientes, pues es un medio de transporte que se usa frecuentemente, ya sea para trabajar o por motivos recreativos, que debe estar al 100 por ciento su funcionamiento.

Aunque todos los componentes del vehículo son clave para que este funcione bien, existen 5 puntos que Grupo Master resalta como los principales que deben chequearse de manera regular:

Frenos: es vital que el sistema de frenos se encuentre en su máxima capacidad para funcionar de manera correcta ante cualquier maniobra de emergencia que deba realizarse para evitar un accidente. Junto con los amortiguadores y las llantas, es uno de los principales componentes que se encarga de detener el vehículo en el momento que se necesite y en época de lluvia, también es muy importante que el sistema de frenos funcione correctamente. Dirección: este sistema es el que se encarga de dirigir el vehículo, si una de estas partes falla, el vehículo pierde el control. Esto es sumamente peligroso, por eso deben revisarse sus 3 principales componentes: rótulas, cabezales y puntas de cremallera. Tune Up (bujías, aceite y filtros): el servicio básico permite un buen funcionamiento del motor y el aceite evita la fricción y desgaste dentro del mismo. Si se abusa del tiempo de vida del lubricante, el motor se daña, al punto de repararlo en su totalidad. El filtro separa los contaminantes que el aceite absorbe. Las bujías se encargan de una óptima combustión de la mezcla de combustible y aire. Si alguno no se encuentra en buenas condiciones, compromete la función del resto del motor. Llantas y suspensión: estas piezas no solo brindan confort, sino que son las encargadas de apoyar el sistema de frenos. Llantas lisas son un factor determinante en las colisiones, mientras que los amortiguadores en mal estado brindarán una mala adherencia a la superficie. Faja de tiempo o cadena: sincroniza el cigüeñal con el eje de levas del motor, el cigüeñal se acopla a los pistones; y el eje de levas que mueve a las válvulas de admisión y de escape. Si la cadena o faja fallan, los pistones pueden llegar a golpear a las válvulas, dañando el motor gravemente y esto lleva a un gasto muy fuerte para su reparación. Es ideal cambiarlo cada 80 mil a 100 mil kilómetros, todo dependerá del fabricante y de la calidad de repuesto que se instale al motor.

Destinar una parte o la totalidad del Bono 14 en el vehículo es una de las mejores opciones de inversión que puede realizar en esta época, especialmente si toma en consideración que se trata de un gasto necesario que no solamente servirá para preservar su seguridad y la de sus acompañantes, sino que también le permitirá evitar gastos mayores en el futuro. Además, es importante tomar en cuenta que, en esta temporada, surgen en el mercado muchas ofertas en las que se coloca un precio preferencial vs los precios normales, permitiéndole que además de tener un auto en buenas condiciones, pueda ahorrar en sus chequeos, repuestos y servicios.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe