Honda presenta las innovaciones del City 2021

Guatemala. La tecnología de Honda permite dominar nuevos caminos, brindando el mejor equipo para acompañar al conductor en cada aventura. Por esta razón, Honda trae al mercado guatemalteco el nuevo Honda City 2021 con un diseño renovado, mucho más imponente, aventurero y como siempre, sofisticado.

Con un interior totalmente equipado con la tecnología y el performance al que están acostumbrados los amantes de la marca, el nuevo Honda City se presenta con un FMC (Full Model Change).

El motor de esta nueva versión es de 1.500cc con capacidad de 10 galones, potencia de 119 caballos de fuerza y caja CVT. Además, su sistema incorpora el encendido por control remoto o keyless.

El equipamiento incluye asientos de cuero, cámara de visión trasera multiángulo, controles montados en el volante para cambiar la música o contestar una llamada por medio del Bluetooth Hands Free Link y botón de arranque. En los asientos traseros, incluye dos tomacorrientes de 12 voltios y ductos de aire para viajes largos. Además, su sistema ofrece Modo Econ, el cual optimiza el motor, la transmisión y aire acondicionado.

Dyane Búcaro, Coordinadora de Mercadeo DIVISA, expresó: “En Honda nos hemos caracterizado siempre por tener un producto líder en tecnología, motorización y seguridad para nuestros clientes. Prueba de ello es el Honda City, ya que se ha vuelto un vehículo de los favoritos en el mercado guatemalteco que creemos que satisface todas las necesidades del consumidor en cuanto a confort, espacio, seguridad e innovación”.

Entre los cambios del Honda City, las ruedas de 16 pulgadas disponibles con rayos múltiples le dan un toque extra a la presencia del vehículo. El concepto de diseño exterior refleja un elegante estilo y sofisticación, resultado de sus sorprendentes medidas, 4.56 mts de largo, por 1.47 de alto, por 1.74 de ancho y una distancia entre ejes de 2.60 mts.

“Nuestro objetivo principal, es velar por la seguridad de nuestros consumidores gracias a tecnologías especiales que pueden ayudarlos mientras manejan. El nuevo Honda City cuenta con tecnología de vanguardia que ayudará a que cada paseo sea muy placentero. Además, podrán encontrar un amplio espacio diseñado para la comodidad de los pasajeros”, finalizó Búcaro.

Para más detalles sobre estos nuevos vehículos y poder agendar una prueba de manejo, las personas pueden visitar las salas de venta de Honda Center, ubicado en la 15 Av. 17-55, zona 10 Colonia la Villa; en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.; sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingo de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Para más información de los servicios, pueden visitar la página www.autos.honda.com.gt

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe