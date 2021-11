HERRAMIENTASLEGALES.COM: La nueva plataforma web que evolucionará la gestión de documentos legales en Guatemala

Guatemala. En conferencia de prensa se dio a conocer el lanzamiento de Herramientaslegales.com que brinda documentos legales, guías y asesoría fáciles y confiables. La plataforma web brindará un modelo de autogestión simple, eficaz, con costos predecibles y actualizada para solventar cualquier documentación legal que se necesite en la vida personal o de negocios.

“La complejidad legal no debe ser una limitación para que las personas cumplan sus metas, construyan su patrimonio y su legado”, mencionó Mario López Salguero socio de Herramientaslegales.com. “Durante nuestra vida personal o profesional existen eventos que se necesita formalizar a través de un documento con soporte legal. Pero en esos momentos no poseeremos la información clara del proceso para crear dichos documentos, los tiempos o los costos. El no poseer este conocimiento genera incertidumbre, miedo del proceso y sus resultados, así como mucha frustración, que esta novedosa plataforma viene a solucionar”.

Herramientaslegales.com se conforma por un equipo multidisciplinario de emprendedores que ha manejado retos de temas legales. Iniciaron en el mundo corporativo y con más de 10 emprendimientos exitosos han diseñado, ejecutado y logrado crear proyectos crecientes. Para esto utilizaron más 50 diferentes herramientas legales que han soportado el éxito obtenido.

“Todos los documentos en la plataforma poseen la validez legal de la ley guatemalteca y se actualizarán de forma inmediata al momento de darse cambios legislativos que lo requieran”, comentó Francisco Chávez Bosque socio de Herramientaslegales.com. “La plataforma posee un catálogo de más de 58 documentos en 8 categorías: empresarial, sociedades, préstamos, inmobiliario, laboral, mandatos patrimonio y listados. Los costos de los documentos varían entre los Q27.00 a Q97.00 más un valor de legalización de Q250 si selecciona uno de los abogados en la red de la plataforma o un modelo de suscripción que oscila entre los Q397.00 a Q497.00 que permite acceso ilimitado a todos los documentos, así como un repositorio de información y alarmas de vencimiento. Constantemente se incrementará la cantidad de documentos y se harán actualizaciones periódicas con los cambios en la legislación vigente”.

En un futuro la plataforma permitirá acceso a la asesoría para la adecuación de los documentos en temas personalizados que la persona solicite, a través de la red de profesionales que se implementará.

“¿Puede la tecnología hacer simple, eficiente y predecible los precios de los servicios legales? A través de Herramientaslegales.com consideramos que sí es posible”, mencionó Jorge Diéguez socios de Herramientaslegales.com. “La plataforma cumple con todos los protocolos de seguridad para el resguardo de información. Además, la interfaz del usuario fue diseñada para ser amigable, intuitiva y fácil de usar”.

Como parte del lanzamiento, a las personas que creen su cuenta en la plataforma hasta antes del 31 de diciembre del presente año, se les brindará acceso a realizar un contrato de servicios domésticos sin costo, así como recibir el check-list o guía de puntos requeridos para la elaboración de un acuerdo de accionistas.

