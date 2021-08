Henkel Beauty Care organiza Hairdressers United LATAM

Un festival digital del cabello con impacto social en busca de una belleza diversa

Guatemala. Henkel Beauty Care Professional se enorgullece en presentar Hairdressers United (Peluqueros Unidos): el primer festival mundial de cabello en línea con un propósito social, cuya transmisión se realizará el próximo lunes 23 de agosto a las 09:00 horas GT.

En solidaridad con la industria peluquera, este concepto, único en su tipo, reunirá a algunos de los mejores profesionales de cuidado del cabello y belleza de la región bajo un mismo espacio digital. En la transmisión en vivo participarán 24 artistas icónicos de todo el continente para compartir la belleza en todas sus expresiones y al mismo tiempo, apoyar una invaluable causa.

Desde México hasta Argentina, tendremos expositores como:

•Marco Lavin (@marcolavin.seasidehair), compartiendo por primera vez en la región STMNT Grooming Goods.

•Paola Rascon (@paolarasconhair), Sexy Hair Visionary Team member, nos asombrará con su Easy Up do.

•Pamela Voguel (@pamevoguel) y Peter Menezes (@petermenezes) nos mostrarán como la belleza no tiene reglas con Authentic Beauty Concept.

•Marcio Carvalho (@studiomarciocarvalho), mostrando como resaltar los cabellos rizados en Brasil utilizando Tec Italy.

•Florencia Rivero (@floppyrivero) y Pilar Ortega (@pilarortega06) demostrarán sus técnicas de color de la mano de Schwarzkopf Professional.

•Y abordando temas de negocios en estas épocas retadoras, Myriam Santana (@myriamsantana) nos contará cómo lograr rentabilidad con su experiencia con NBC.

Además, tendrán muchas sorpresas de la mano de los artistas participantes, quienes estarán llenando de técnicas, color y tendencias del momento a sus espectadores.

En estos momentos desafiantes a nivel global, todos, tanto peluqueros como clientes, necesitan un sentido de unidad. Con esto en mente, Henkel tomó la decisión de hacer el festival Hairdressers United, un evento con el objetivo de recaudar fondos a través de la participación de los usuarios y donaciones durante la transmisión. Lo recaudado será devuelto a la comunidad, a través del proyecto It Gets Better en LATAM, con un porcentaje igualado en especie por Henkel BCP.

¿Cómo participar en el Festival Hairdressers United Digital?

Este festival será transmitido de manera gratuita a través del website de Hairdressers United: www.hairdressersunitedlatam.com, donde cada artista de cabello estará transmitiendo en vivo durante 15 minutos para demostrar su área especializada. El contenido también incluirá información sobre cómo los espectadores pueden apoyar tanto el aspecto de recaudación de fondos, así como una sesión de preguntas y respuestas por medio del chat. Algo importante, es que el contenido quedará en línea para que sea consultado en el momento que lo deseen.

Todos los participantes serán parte de un movimiento latino, al conectarse este 23 de agosto recibirán consejos y tips de manos expertas en el área.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe