Grupo Promerica realizó conversatorio en el marco de su campaña Inversión Rosa

Guatemala. Acompañando la iniciativa mundial de concientización de la detección temprana del cáncer de mama y cérvix que se lleva a cabo durante el mes de octubre, Grupo Promerica realizó un conversatorio, en el marco de su campaña #InversiónRosa, la inversión más grande es tu salud.

El conversatorio es parte de las acciones educativas que se desarrollan como Grupo, para abordar diferentes temas con relación a la detección temprana del cáncer, puntos de vista médicos y testimonios.

“La medicina es solo un 50% de la batalla, si nosotros le ponemos ánimo, si nosotros le ponemos una sonrisa, si nosotros tenemos ese apoyo con la familia, con la iglesia o un grupo de oración, con todo ese apoyo la medicina se vuelve un 100% efectiva” comentó Annie Ortiz, Directora ejecutiva de la fundación Ortiz Gurdian, al dar la bienvenida al conversatorio.

El conversatorio contó con la moderación de Carmen Estévez y con la participación de los especialistas: Dra. Alejandra González de la Fundación Actuar es Vivir de El Salvador y la Psico Oncóloga Emma Rosales de la Fundación Ortiz-Gurdian de Nicaragua. Además, se contó con la participación de Karla Icaza y Teresa Castrillo quienes compartieron sus testimonios de sobrevivencia.

“El diagnóstico del cáncer me hizo reflexionar y luchar, tome la decisión de tomar mi tratamiento con disciplina. El día que me hicieron la mastectomía fue el día más feliz de mi vida, a pesar que me habían quitado la mama, fue el día más feliz porque yo ya no tenía cáncer”

Teresa Castrillo sobreviviente de cáncer de mama, paciente fundación Ortiz Gurdian

“De este espacio saldrán mujeres tomando conciencia de la importancia de la prevención” Carmen Estévez moderadora del evento.

“El cáncer de mama es un cáncer prevenible, pero debemos detectarlo a tiempo”, Dra. Alejandra González fundación Actuar es vivir.

En Grupo Promerica seguimos apoyando a las comunidades a las que servimos, y por esa razón todos los bancos miembros de nuestro grupo están desarrollando la campaña educativa #InversiónRosa, al mismo tiempo que realizan distintas actividades para apoyar fundaciones que trabajan por el bienestar de las mujeres que lo necesiten.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe