Grupo Palermo celebra aniversario y anuncia nueva apertura

Guatemala. Grupo Palermo celebra el 7mo. Aniversario de Palermo Bs. As., el primer concepto gastronómico del Grupo, el cual fue inaugurado en mayo de 2014 y está ubicado en el segundo nivel de Plaza Fontabella, Ciudad de Guatemala.

Durante la celebración, se presentaron los nuevos platos del menú del restaurante, los cuales sorprenderán el paladar de los guatemaltecos, manteniendo la esencia de la auténtica cocina argentina. El Chef Ariel Trod, Socio y Chef Ejecutivo de Grupo Palermo, compartió: “Sorprenderemos y enamoraremos a nuestros amigos con nuevas experiencias. Siempre estamos en constante innovación para ustedes, manteniendo la esencia argenta de Palermo; respetando y promoviendo nuestra cultura y las técnicas de preparación, tal cual lo hemos hecho en los últimos 7 años. Sabemos que al visitarnos, van a disfrutar de nuestros nuevos platos, así que les invitamos a celebrar junto a nosotros”.

Dentro de estos cambios en el menú se destaca: La Picada de Achuras, una entrada que consiste en deliciosas mollejas de res, chinchulines y morcilla al estilo argentino en crocantes rodajas de pan de campiña asadas. También se presentó la Tabla de Cortes Argentinos, en donde podrán degustar de cortes como el Costillar, Vacío, La Maru y Entraña acompañados de mix de Chimichurris creados especialmente para esta experiencia. El postre no se podía quedar atrás, Pasión Palermo es el nombre de la nueva creación del Chef Ariel, la cual consiste en crocante sablé rojo relleno de crema garrapiñada, tierra de chocolate y fresco gelato de frutos rojos.

Inauguración de su nueva experiencia: La Boca by Palermo

Grupo Palermo anunció sobre su próxima aventura: La Boca by Palermo, tercer restaurante del Grupo que se suma a Palermo Bs. As. y Buenos Aires By Palermo. El nuevo restaurante abrirá sus puertas en julio de este año y estará ubicado en la nueva plaza comercial Spazio, ubicada en zona 15.

Este nuevo concepto nos trasladará al Famoso Barrio de la Boca, un rincón en Buenos Aires en donde se propició el encuentro de diversas culturas. Según compartió el Chef Ariel Trod, La Boca dará un giro a lo que conocemos de gastronomía argentina al día de hoy en Guatemala, a través de sus novedosas propuestas gastronómicas y a la vez, se mantendrán los conceptos clásicos del Grupo Palermo.

Con este anuncio Grupo Palermo, a través de sus 3 restaurantes, brinda empleo a más de 90 personas en el área de cocina y servicio.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe