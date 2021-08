GCE Grupo Consultor empresarial, 20 años acompañando a pequeñas, medianas y grandes empresas

GCE Grupo Consultor empresarial dirige el trabajo de sus firmas para brindar servicios de contabilidad, impuestos, jurídico, administrativo, comercial y de asesoría.

Colombia. En el año 2001, a partir de la iniciativa de un grupo de colombianos visionarios que identificó una oportunidad de globalización a través de la planeación estratégica en las empresas, nació GCE Grupo Consultor empresarial. 20 años después, esta firma ha impactado más de 125 lugares en el mundo y alcanzado más de 4.500 miembros, también a nivel global.

GCE Grupo Consultor empresarial enfoca su trabajo en la planeación estratégica, acompañamiento y desarrollo para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el ámbito nacional e internacional.

Gracias a un grupo de firmas consultoras conformadas por profesionales en diferentes áreas (contabilidad, derecho, administración, comercio, mercadeo, recursos humanos, sistemas y estrategia empresarial), GCE facilita soluciones a los problemas y necesidades que surgen dentro del sector empresarial.

Tras 20 años de evolución, los modelos de planeación estratégica desarrollados por GCE Grupo Consultor empresarial han sido reforzados en función de las variables del mercado y los diferentes factores que las afectan, por ejemplo, la pandemia y el posterior proceso de reactivación económica.

20 años de experiencia

Luego de su nacimiento en 2001, gracias a la evolución en los sistemas de contabilidad y la alianza estratégica con otros profesionales, la firma comienza a prestar servicios de tercerización y outsourcing integral, así como realizar alianzas estratégicas con sus clientes en diversas áreas.

En 2008, se registra la marca Grupo Consultor Empresarial en Colombia y Perú, comenzando su expansión internacional, la cual, años después, también abarcaría países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Gales, paises de Europa y Asia.

El 14 de abril de 2010, GCE se incorpora como miembro internacional representante de Enterprise Worldwide, una red mundial de firmas de Contadores y Auditores con sede en Estados Unidos y aprovecha para organizar su expansión internacional.

El 1 de abril de 2019, la Red Enterprise Worldwide cierra a nivel mundial, con lo cual GCE procede a hacer su propia Red Mundial de Firmas de Contadores y Abogados denominada GCE Global. El 1 de agosto del mismo año, se da la apertura en Canadá con el nombre de GCE Global Solutions Corp.

Para el caso de Colombia, “GCE Colombia” se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembro de GCE Global brindan servicios de contabilidad, impuestos, jurídico, administrativo, comercial y de asesoría a sus clientes.

Vale la pena resaltar que GCE es un acrónimo de nombre privado por garantía, y su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legalmente separada e independiente; GCE GLOBAL o sus firmas holding no son agentes de, y no obligan, entre sí y no se responsabiliza por los actos u omisiones del otro.

Actualmente, GCE Global Solutions tiene presencia en más de 125 lugares en el mundo, logrado más de 2.3 millones de dólares en negocios generados y alcanzado más de 4.500 miembros, también a nivel global. Asimismo, proyecta más de 600 mil miembros potenciales.

Impacto social y académico

La web inicial manejada por la firma tuvo un cambio sustancial en el año 2008 y hoy funciona como una revista 100% digital. Se trata de ‘Consúltenos’, un medio especializado en resolver preguntas sobre temas contables, administrativos, jurídicos, recursos humanos, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Aseguramiento (NIAs), comerciales, entre otras, a nivel global.

Además, GCE Colombia (Grupo Consultor Empresarial) también desarrolla programas de inclusión social, brindando oportunidades de participación y formación para población en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe