Fundación Carlos F. Novella abre nueva convocatoria para formar a jóvenes

Guatemala. Todos los jóvenes que sueñen con una Guatemala más empática, inclusiva y solidaria, y que deseen ser parte del cambio en su entorno, pueden responder a esta convocatoria. La Fundación Carlos F. Novella, lanza la nueva edición del programa en línea Vos y yo Hacemos la diferencia.

Los participantes se conectarán por medio de teleconferencias quincenales durante 8 sesiones de 17:00 a 19:00 horas. Durante cada sesión, aprenderán de forma colaborativa sobre las causas más profundas que afectan a Guatemala y cómo se puede impactar de forma positiva al pasar de la propuesta a la acción.

Al finalizar el proceso, contarán con herramientas para asumir con responsabilidad ciudadana el impacto de las acciones, así como para la construcción de relaciones sanas basadas en el respeto mutuo, transformación creativa de conflictos y una cultura de paz.

Tal y como lo comparte José Manuel García Díaz, de 30 años, quien participó el año pasado en el taller: “Los jóvenes somos líderes transformadores, por lo que podemos hacer el cambio y realzar la importancia de los valores”.

Para Julia Alejandra Yojcom Batz, de 26 años, el proceso fue bastante enriquecedor: “Durante todas las sesiones el tema que más me impacto fue la Huella Ecológica, ya que no me había imaginado cuál era el daño que realizamos al ambiente. Vimos datos de cuánto se consume plástico anualmente y cómo esto puede afectar a nuestro país y al mundo”.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 13 a 25 años, quienes serán divididos en dos secciones. El grupo 1 abarcará a los participantes cuyas edades oscilan entre los 13 y 18 años. Mientras que el grupo 2 recibirá a los jóvenes de 19 a 25 años.

El martes 27 de abril se iniciará con la formación del primer grupo, mientras que la segunda agrupación arrancará con sus actividades el miércoles 28 de abril.

Es necesario contar con acceso a Internet, un dispositivo móvil (tablet, celular o computadora), así como completar todas las sesiones. Para conocer más sobre el curso y aplicar a una beca ingresa a: https://cfnovella.org.gt/construccion

Actualmente, Fundación Carlos F. Novella atiende a 1,703 mujeres y 1,773 hombres, para sumar un total de 3,476 jóvenes que aprovechan la tecnología para continuar con sus estudios y desarrollar nuevas habilidades.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe