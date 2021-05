Farmacias Batres da paso a la transformación digital y expande sus operaciones

Guatemala. Corporación Batres es una cadena de farmacias con más de 57 años en el mercado guatemalteco. Nació en el interior de la República en el Departamento de Santa Cruz del Quiché y de ahí se fue extendiendo a todo el país. A pesar de su larga historia y su profundo arraigo en todos los rincones de Guatemala, no hay nada tradicional en esta organización que decidió romper el molde y apalancarse en la tecnología para innovar y expandirse.

Para poder soportar sus metas de expansión sin poner nunca en riesgo la salud y el bienestar de sus pacientes, Batres comprendió que debía dar un giro de 180 grados hacia el mundo digital, a través de la implementación de servicios en la nube de la plataforma de Microsoft Azure. Solo así lograría la velocidad, la agilidad y escalabilidad que requería multiplicar su presencia en el territorio, asegurando siempre la continuidad y estabilidad en la atención a sus clientes. “Nuestros clientes están en el corazón de nuestra compañía.

Ellos llegan a nosotros con necesidades urgentes, apremiantes. Lo único que no puede sucederles es que no encuentren una solución, que les digamos que no podemos atenderlos, que no hay sistema,” afirma Mauricio Castro, CIO de Farmacias Batres. Por ello, la empresa comprendió que sólo la nube le permitiría optimizar sus procesos internos y externos, soportar la cadena logística e interconectar en tiempo real las 200 sucursales que garantizan la salud de los guatemaltecos con un servicio eficiente, seguro y oportuno.

“El hardware y los data centers que habíamos implementado inicialmente no se adecuaban al ritmo de crecimiento de la empresa, daban problemas de seguridad. Decidimos dar el paso hacia la transformación digital para agrupar nuestras sucursales dispersas alrededor del país bajo una misma plataforma y así poder brindar estabilidad, continuidad de negocio, velocidad de la operación y una logística operada en tiempo real” agregó Castro.

Gracias a esta adopción tecnológica, que inició hace 3 años, la empresa logró llegar a un crecimiento de 25 a 30 sucursales anuales, colocándolos como la cadena con mayor cubrimiento de todo el territorio, con presencia en todos los departamentos y municipios de Guatemala. Los servicios de LDCOM de Logical Data en Azure permitieron una gestión empresarial de extremo a extremo que organizó y automatizó la administración financiera, la administración de la cadena de suministro y logística y las operaciones empresariales de back-end diarias.

La migración a la nube abrió posibilidades sin precedentes: gracias a los modelos predictivos de punto de venta LDCOM en la nube Azure, Batres ha podido analizar los modelos de compra en cada sucursal y cada región y acompañarlos con el flujo de la cadena logística. A esto le han sumado incluso modelos predictivos que anticipan la demanda, lo cual ha resultado en el abastecimiento oportuno y preciso cada centro de distribución. Gracias al poder de la data y la analítica, Batres ha estado preparada y ha reaccionado de una manera ágil y eficiente ante las necesidades de los clientes. Y éste es quizás su mayor orgullo, pues la salud no admite esperas.

Preparación ante Pandemia por Covid-19

Esta transformación digital, que Batres implementó desde el 2017, no solo les brindó resultados en términos de crecimiento y productividad, sino que también los ayudó a estar preparados para adaptarse a los desafíos a los que el mundo se enfrentó por la Pandemia del Covid-19. “Era crucial poder estar preparados para los retos que teníamos por delante en esta crisis. Teníamos claro el rol que debíamos de tener para salvaguardar su salud. Gracias a la tecnología, no tuvimos mayor problema para adaptarnos a la coyuntura de la pandemia y poder seguir brindando, sin interrupciones y sin dificultades, nuestro servicio a miles de guatemaltecos que lo necesitaban” agregó Castro.

Una alianza estratégica de transformación digital

Farmacias Batres ha demostrado una y otra vez su vocación innovadora y su audacia para el cambio para hacer frente a sus desafíos de negocio. Y además ha contado con la potente alianza que estableció hace más de 10 años, con Logical Data, socio de negocio de Microsoft en la región. La transformación, de la mano de Logical Data y con el respaldo de los servicios Microsoft, ha sido positiva. “Fue un proceso bonito y transparente debido al conocimiento y asesoría que teníamos por parte de Logical Data y Microsoft. Al tener un giro de negocio en donde no podíamos detener las operaciones diarias ni provocarle afectaciones al usuario, implementamos el traslado a la nube de la noche a la mañana. Si no les contamos, los clientes y proveedores no se hubieran enterado” señaló Castro.

“El éxito de esta implementación veloz fue gracias al trabajo meticuloso que llevamos de la mano con Farmacias Batres. Antes de su lanzamiento hicimos pruebas para asegurarnos que el traslado a este nuevo ERP fuera sin interrupciones. Batres siempre ha estado muy involucrado e interesado en el tema, sabe las ventajas y los beneficios que les brinda esta operación en la nube” afirmó Erick Castro Alvarado, Director de Consultoría Microsoft de Logical Data

Un futuro enfocado en la tecnología

Como suele suceder con los casos de transformación, cuando la innovación comienza, detona un mundo de posibilidades. Ahora Farmacias Batres se encuentra en un proceso continuo de mejora integrando soluciones de e-commerce y ventas a la palma de la mano para cumplir con su misión de centrarse siempre en el paciente y optimizar su servicio para servir mejor la salud de los guatemaltecos. El foco en el paciente, en generar soluciones que lo ayuden, lo protejan y le brinden bienestar están en el centro de sus planes de adopción tecnológica. Para ello, trabaja en adoptar soluciones que le brinden una experiencia de usuario cada vez más ágil y eficiente y que ahora sea Batres quien vaya hasta el cliente y no al revés. Farmacias Batres ya sabe que la tecnología es la herramienta que les permite reimaginarse el futuro.

