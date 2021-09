¿Están preparadas las empresas en Guatemala para enfrentar los retos de la nueva era de la Reputación Corporativa?

Guatemala. Hace algunos años, los activos tangibles como las fábricas, máquinas y oficinas eran los que determinaban el valor de las compañías. Sin embargo, según un reciente estudio de Weber Shandwick, actualmente la reputación constituye el 63% del valor de mercado de una empresa.

“Para distinguirse dentro de la industria es importante que las empresas desarrollen agentes diferenciadores y una buena reputación corporativa, ya que ante un mercado cada vez más homogéneo respecto a los productos y servicios, este valor intangible puede brindar una ventaja competitiva” comentó Uriel Naum Ávila, director Editorial de la Cumbre de Reputación Corporativa Latam 2021.

Además, según un reciente estudio de MERCO, para el 32.1% de las empresas que operan en América Latina uno de sus más grandes retos ante la pandemia por Covid-19 ha sido demostrar el impacto positivo que tienen frente a la sociedad, lo que significa que han tenido que trabajar en el desarrollo de estrategias de Reputación.

“Actualmente el Covid-19 se ha convertido en un factor para que las empresas generen la importancia necesaria de avanzar en la gestión y medición de la reputación, sostenibilidad, ética y transparencia hacia sus grupos de interés y así asegurar el futuro en cualquier tipo de contexto” añadió Ávila.

Por esta razón, con el objetivo de potenciar las tendencias, retos y modelos de gestión de la reputación corporativa como elemento generador de valor para las marcas, NEO LATAM, plataforma de comunicación enfocada a negocios, mercadotecnia, transformación digital y publicitad, desarrollará el foro Cumbre de Reputación Corporativa.

Este foro dirigido a CEOs, gerentes y directores de Comunicación y Marketing, emprendedores, inversionistas, consultores de empresas, agencias de Relaciones Públicas, Chief Reputation Officer, entre otros, estará compuesto por 29 panelistas internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias de gestión en materia de reputación empresarial.

La Cumbre será en formato digital y se llevará a cabo el 21 y 22 de setiembre, a las 8:00 a.m. Centroamérica, 9:00 a.m. México y 10:00 a.m. El Caribe. La transmisión del evento será totalmente gratuita por facebook en: neolatam, neocomunicaciones, revistaneo o las páginas web: www.neolatam.com, www.neocomunicaciones.com, www.revistaneo.com.

Conferencias:

•La importancia de la reputación en la era pos covid: A través de una estrategia de marketing puedes generar una mayor fidelidad de tus audiencias y con ello impactar en los KPIs de la organización.

•El ADN de las empresas con buena reputación: ¿De qué están hechas las empresas que gozan de una buena reputación y notabilidad en sus mercados? Un experto en el tema responderá a esta pregunta y ofrecerá claves para que lleves a tu propia marca por el camino del éxito.

•Del storytelling al storydoing: Los diferentes segmentos a los que llegas no quieren que les cuentes solo lo que dices hacer, sino que les demuestres que realmente lo haces.

•El impacto del marketing reputacional: A través de una estrategia de marketing puedes generar una mayor fidelidad de tus audiencias y con ello impactar en los KPIs de la organización. Conoce cómo lograrlo escuchando a quien ya lo ha implementado con éxito.

•Así se mide la reputación en las empresas: Muchos se preguntan cómo medir un activo intangible como lo es la reputación y cómo éste se puede reflejar en el ROI de las compañías.

•Empresas con Propósito (y Alma): El poder que otorgado a líderes para dirigir empresas y organizaciones debe trascender y ser sensible. Su compromiso será mostrar a las personas cuál es la huella que perdura y no se borra fácilmente en el camino.

Mesas:

Los líderes de la reputación en LATAM

El Chief Reputation Officer en acción

Los retos de la reputación en la región

Economía de Intangibles y Modelos de Gestión

Impacto de Mejores Prácticas Empresariales

El futuro del mundo digital y la reputación

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe