ecoins recompensará las acciones ciudadanas en el Día Mundial de Limpieza 2021

Guatemala. El Día Mundial de Limpieza o World Clean Up Day –WCD-, como evento de participación e impacto global, es uno de los movimientos ciudadanos que une a más de 180 países de todo el mundo, siendo este promovido por la organización Let´s do it a lo largo de estos años.

Dicho evento como una iniciativa de sensibilización, aborda y busca hacer conciencia sobre la actual problemática de la basura, la ocurrencia de vertederos clandestinos y la inadecuada gestión de los desechos, buscando cambios en las sociedades, inspirando de manera voluntaria a millones de personas consientes de la realidad e importancia ambiental.

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Limpieza, los voluntarios y aliados en todo el mundo participarán este 18 de septiembre, siendo este año especial a causa de las restricciones que se viven en Guatemala, como en muchos otros países, dado la crisis sanitaria por el Covid-19.

Se hace mención que a nivel Internacional se llevarán a cabo actividades similares de limpieza en este día o en días cercanos. “Tenemos la ventaja de que este año la fecha cae sábado y por lo tanto es más fácil que podamos destinar un tiempo a actividades que van a significar la recuperación de materiales valorizables, la disminución del uso de energía eléctrica o bien de reducción de criaderos de vectores de contaminación”, explica Doris Estrada, Gerente de la Unidad de Expansión de ecoins Guatemala.

“Todos pueden sumarse a las acciones de limpieza sin bajar la guardia, ya sea en la modalidad del Día Mundial de la Limpieza Digital o mediante limpiezas en espacios de colonias y barrios de manera segura y sin exponernos al virus”, indica Alex De León, representante de Let´s Do It para Guatemala.

¿Por ser un año diferente como puedes participar en la campaña nacional?

Limpieza digital

La limpieza digital consiste en eliminar todos los correos y material digital de tu computadora o celular que ya no necesites. Los archivos tecnológicos guardados en los dispositivos son considerados “basura”. Por ejemplo, almacenar 1 GB de correo electrónico durante un año consume 32.1 kWh, lo que equivale a hornear diez horas en un horno doméstico normal. Un correo electrónico pesa en promedio 230 kB (eso equivale a 7.4Wh al año). Entonces, si se eliminan 30 correos electrónicos, se ahorrará 222Wh. Para ello puedes conocer ¡el vamos a hacerlo¡ en nuestro enlace https://www.facebook.com/letsdoit.guatemala.1

Limpiezas en espacios de colonias y barrios

Puedes desarrollar acciones de colecta y limpieza de residuos o desechos en tu localidad, calles de tu colonia o áreas cercanas, atendiendo a las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en cuanto al distanciamiento social y a las restricciones de espacios públicos o aglomeraciones no controladas y sin seguridad, como indica el lema ¡Limpieza sin bajar la guardia¡

ecoins recompensará las acciones ciudadanas promovidas por Let´s Do It Guatemala, en el Día Mundial de Limpieza 2021 a los participantes pudiendo contribuir mediante:

•Mi barrio limpio

Realizar de forma individual o con tu burbuja social una limpieza y recolección de residuos dentro o fuera de la comunidad.

•ecoins en casa

Limpiar, secar y separar tus residuos valorizables y entregarlos a uno de los centros de acopio de reciclables mostrados en www.ecoins.eco, sección Gana o bien a la ruta del tren de aseo tradicional de tu colonia.

•Limpieza digital

Eliminar los correos y archivos almacenados en internet o dispositivos móviles que ya no utilicemos.

•Plogging

Hacer una caminata y recolectar los residuos que encontremos en el camino.

Si subes una foto a “mensaje” de ecoins en facebook haciendo referencia (con un rótulo en la foto) al Día Mundial de Limpieza 2021, en el mes de septiembre, ganarás 500 ecoins en tu cuenta. Si aún no tienes cuenta puedes abrirla en www.ecoins.eco.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe