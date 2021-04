¿Cómo implementar un plan de ciudadanía corporativa efectivo?

Por: Cristina Jiménez, Gerente de Comunicación Corporativa para México y Centroamérica de Henkel. Parte 2

En Henkel, la ciudadanía corporativa siempre ha sido parte integral de nuestra responsabilidad como compañía. Esta tradición, que data de tiempos del fundador de la empresa, Fritz Henkel, se refleja en diversos programas que permiten ejemplificar lo que comentaba en la columna pasada.

En México, hemos participado en el programa “Luzca bien, siéntase mejor” con el que, en conjunto con la creado por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, CANIPEC, una asociación sin fines de lucro ubicada en Ciudad de México, brindamos asesoría de belleza y cuidado personal a mujeres con cáncer.

En el eje referente al cuidado del ambiente, hemos impulsado una estrategia de sustentabilidad guiada por la idea de crear más valor para nuestros colaboradores, clientes, consumidores y las comunidades donde operamos, reduciendo al mismo tiempo nuestra huella ambiental.

Con respecto a las comunidades de nuestro entorno donde tenemos operación, hemos impulsado alianzas con diferentes ONG para generar iniciativas sociales y públicas. Un enfoque particular de nuestro trabajo son los niños y jóvenes. Además, apoyamos a clubes deportivos, hospitales, jardines de niños, escuelas, organizaciones de caridad, entre otros, a través del programa MIT (Make and Impact on Tomorrow) o el de Embajadores de Sustentabilidad.

Bajo este tenor, en Guatemala, también nos hemos asociado con distintas organizaciones para llevar a cabo nuestros proyectos de apoyo social. Una de ellas es Glasswing International, con quien realizamos trabajos de infraestructura en el Instituto Nacional de Educación Básica de la aldea Xecoxol en Tecpán, Chimaltenango. La iniciativa permitió la remodelación de los baños del establecimiento, así como la instalación de canales de agua e iluminación LED en las aulas. El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones de estudio de los más de 110 jóvenes que asisten al centro educativo.

Si bien cada una de estas acciones son fundamentales para impulsar el compromiso de la empresa con su entorno, es de suma importancia mencionar que la realización de éstas son posible gracias al involucramiento de los colaboradores, quienes cumplen un papel fundamental en cualquier plan de ciudadanía corporativa.

La participación y el liderazgo del talento humano en las acciones que la empresa emprende a favor de la sociedad, el ambiente y las comunidades, traerá como resultado el desarrollo de un sentido genuino de compromiso y pertenencia con la visión, misión y valores de la compañía.

En conclusión, podemos entender la ciudadanía corporativa como el compromiso de las empresas por el desarrollo de los diferentes elementos y actores que conforman ese gran universo donde se encuentran insertas, la cual se materializa a partir del involucramiento de los miembros de la organización en planes de acción con objetivos específicos. La correcta implementación de estos programas permitirá a las organizaciones consolidarse como agentes de cambio en la sociedad.

Cristina Jiménez, Gerente de Comunicación Corporativa para México y Centroamérica de Henkel