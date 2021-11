Citi anuncia bono en financiación social para promover iniciativas de impacto comunitario a nivel global

New York. Citi anunció la oferta del Bono de Financiación Social de Citi, un bono de US$ 1 mil millones que apoya a desarrollos con propósito social en mercados emergentes en todo el mundo. Lo recaudado se destinará a financiar una gama de iniciativas, como proyectos que expanden el acceso a servicios financieros, vivienda asequible, infraestructura básica, atención de salud y educación en comunidades desatendidas y no bancarizadas en mercados emergentes.

El Bono de Financiación Social de Citi se construye sobre la base de la especialización de Citi en las finanzas inclusivas y profundiza los esfuerzos para promover un impacto social positivo e innovaciones financieras. El bono apoya el compromiso de US$ 1 billón de Citi https://blog.citigroup.com/2021/04/citi-commits-1-trillion-to-sustainable-finance-by-2030/ con las finanzas sostenibles anunciado este año, que incluye US$ 500 mil millones para financiación social y US$ 500 mil millones para financiación ambiental para 2030, en forma alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como parte del objetivo de US$ 500 mil millones para financiación social, Citi se propone ampliar el acceso a servicios esenciales para 15 millones de hogares, lo cual incluye a 10 millones de mujeres, dentro de los primeros años de su compromiso 2030.

“El Bono de Financiación Social de Citi es un gran ejemplo de cómo estamos usando nuestras capacidades de negocio para maximizar el impacto que podemos tener como banco, especialmente al apoyar a mercados emergentes en su recuperación de COVID-19”, señaló Jane Fraser, CEO de Citi. “Al aprovechar la demanda de inversionistas, en combinación con nuestra red global inigualable, en Citi estamos favoreciendo que otros colaboren con nosotros en marcar una diferencia positiva al trabajar hacia nuestro compromiso de apoyar a 15 millones de hogares de bajos ingresos, que incluyen a 10 millones de mujeres, en las comunidades que más lo necesitan.”

Para ayudar a cumplir su objetivo de financiación social de US$ 500 millones, Citi está expandiendo el enfoque de su equipo de Citi Social Finance, que trabajará con los negocios de Citi globalmente para desarrollar soluciones que permitan al banco, sus clientes y socios expandir la inclusión social, acelerar el acceso a servicios básicos, impulsar la creación de empleo y desarrollar la escala de la infraestructura social.

La oferta del bono se realiza luego del anuncio del nuevo Marco de Financiación Social de Citi https://www.citi.com/citi/fixedincome/data/Citi-Social-Finance- Framework.pdf?ieNocache=888 , uno de los primeros marcos globales de financiación social enfocados en facilitar la inclusión financiera, la vivienda asequible y el acceso a servicios esenciales en mercados emergentes. El marco detalla cómo se seleccionarán los proyectos y activos, y Citi presentará informes anuales sobre el uso de los fondos y su impacto. Sustainalytics, un proveedor independiente de investigación en sostenibilidad, análisis y servicios a instituciones financieras globalmente, ha revisado el Marco y confirmó en su evaluaciónhttps://www.citi.com/citi/fixedincome/data/Citi-Social-Bond-Framework-Second-Party%20Opinion.pdf?ieNocache=14 la alineación con los requisitos de transparencia e informe de los Principios de Bonos Sociales 2021 de ICMA.

“Este bono es una oferta primera en su clase, que cubre una cartera expansiva de activos en una gama de mercados emergentes, lo cual nos permite fortalecer nuestras relaciones con clientes e inversionistas de todo el mundo y aumentar la oferta del bono sostenible de Citi,” comentó Michael Verdeschi, Tesorero de Citi. “Hemos trabajado exclusivamente con casas de corretaje de valores que son propiedad de mujeres y de minorías, reforzando el compromiso de la compañía de promover la equidad racial en los mercados de capitales y en el sector general de los servicios financieros.”

Estos esfuerzos continúan la iniciativa inaugural del Bono de Viviendas Asequibles por US$2.5 mil millones https://www.citigroup.com/citi/news/2020/201030a.htm emitido el año pasado, el mayor bondo social de la historia de un emisor en el sector privado, que apunta a alcanzar objetivos clave de los compromisos de Citi en su Acción para la Equidad Racial https://www.citigroup.com/citi/racial-equity/ a fin de contribuir a cerrar la brecha de riqueza que existe en materia racial y mejorar la movilidad económica en los Estados Unidos. A través de sus esfuerzos de financiación social en EE. UU., Citi continuará demostrando resultados en brindar mayor acceso a servicios bancarios y financieros y expandir las posibilidades de las comunidades de color de acceder a viviendas y ser propietarios de sus hogares.

Citi es líder global de larga data en inclusión financiera. La expansión de Citi Social Finance se construye sobre una trayectoria de 15 años de desarrollar nuevos modelos de negocio que aprovechan enfoques basados en el mercado para mejorar los medios de vida de comunidades de bajos ingresos en mercados emergentes. A la fecha, estos esfuerzos han alcanzado a 4 millones de personas no bancarizadas y sub-bancarizadas en dichos mercados, de las cuales aproximadamente 3.5 millones son mujeres.

Por ejemplo, Citi recientemente fue el coordinador exclusivo de una transacción por US$ 75 millones para ampliar el acceso a la energía solar fuera de la red eléctrica de Kenia. La financiación apoyará las ambiciones de Greenlight Planet de llegar a 10 millones de hogares adicionales en comunidades de bajos recursos que no tienen acceso a la red, en los próximos cinco años.

“En el mundo, miles de millones de personas no tienen acceso a servicios básicos. Citi Social Finance tiene un mandato de profundizar su trabajo y construir alianzas nuevas e innovadoras con clientes corporativos, utilizando nuestra huella global inigualable para impulsar el impacto social con la urgencia que tantas comunidades de bajos recursos necesitan”, manifestó Jorge Rubio Nava, Director Global de Citi Social Finance. “Nuestra transición a la financiación social se construye sobre nuestro liderazgo en inclusión financiera y expande el alcance de nuestro impacto a otras áreas, como el acceso a atención de salud, educación, agua limpia y agricultura, y refleja una estrategia de negocio intencional para integrar el impacto social a las transacciones de Citi.”

Citi Social Finance forma parte del equipo de Inversión y Desarrollo Comunitario de Asuntos Públicos Globales, cuyo objetivo es realzar el impacto social positivo y las innovaciones financieras que benefician a comunidades desatendidas de todo el mundo. Incluye el trabajo del Citi Impact Fund y las iniciativas filantrópicas realizadas por la Fundación Citi. A través de inversión de capital, préstamos y subvenciones, Citi y la Fundación Citi están trabajando de nuevas maneras para efectuar un cambio positivo y palpable en comunidades de todo el mundo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe