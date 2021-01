CIG y Multiverse buscan apoyar a empresas mediante programa Acelera tu Crecimiento

Guatemala. La Cámara de Industria (CIG) ha creado un programa de apoyo a empresas en búsquedas de avenidas de crecimiento y escala, con el apoyo de Multiverse, que incluye talleres, mentorías, eventos y descuentos en varios servicios.

La invitación está abierta para que empresas de todas las industrias puedan aplicar para participar de un programa de 12 semanas para que puedan utilizar los recursos y herramientas de Multiverse para seguir creciendo. Multiverse está en búsqueda de empresas que:

Empresas que cuenten con ventas por encima de Q50,000.

Empresas que busquen avenidas de crecimiento y estén buscando escalar.

Empresas interesadas en aprovechar la red, recursos y herramientas de Multiverse para crecer.

Empresas que busquen re definir o modificar su modelo de negocio, basado en necesidades de adaptación a cambios en el mercado.

Multiverse es una plataforma regional que busca crear y estructurar herramientas y procesos para el ecosistema emprendedor, elevando el estándar de innovación y posibilidades de inversión. La Cámara de Industria ha formado una alianza estratégica con Multiverse para generar un programa para empresas que busquen crecer, escalar o reinventarse.

Las empresas participantes pueden esperar talleres grupales, sesiones de mentoría y seguimiento individualizadas y más de 200 descuentos en recursos y servicios (Hubspot, Pipedrive, Amazon Web Services, Google Cloud, Stripe y muchos más). Uno de los principales beneficios del programa es el acompañamiento personalizado que se le brinda a cada participante. Durante el programa, las empresas participantes obtendrán:

Diagnóstico inicial y plan de trabajo

Acceso a eventos y la comunidad de Multiverse

Talleres grupales impartidos por asesores de la red de Multiverse

Sesiones de mentoría individualizadas para cada empresa participante

Sesiones de seguimiento individualizadas para cada empresa participante

Acceso a 200+ herramientas y recursos de proveedores y servicios

Durante las 12 semanas que dura el programa, las empresas participantes obtendrán acceso no solo a la red de mentoría de Multiverse, sino al equipo de Ernst & Young, mediante su filial Seed by EY. Seed by EY es una división de Ernst & Young que busca apoyar al ecosistema de emprendimiento e innovación, ofreciendo servicios profesionales especializados; bajo un enfoque múltiple disciplinario, integrado y personalizado.

“¡Acelera tu Crecimiento! está diseñado para todas las empresas que buscan avenidas de crecimiento estratégico. Buscamos ofrecer todo el repertorio de herramientas, recursos y la red de Multiverse para que estas empresas puedan aprovecharlas”, comentó Rocío Pinto, CEO y co fundadora de Multiverse.

El programa ofrece becas parciales para todos sus participantes, mediante la alianza que Multiverse y Cámara de Industria han unido esfuerzos para poder otorgar becas parciales a todos los participantes del programa Cámara de Industria cubrirá el $300 (socios) y $250 (no socios) + IVA del total del coste del programa, siendo el coste total $800 + IVA para socios y no socios de Cámara de Industria.

Los interesados en el programa pueden inscribirse en: www.multiverse.vc o escribir al correo rg@multiverse.vc.

El registro al programa está abierto hasta el 12 de marzo de 2021. El programa se llevará a cabo desde el 22 de marzo hasta el 28 de mayo de 2021.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe