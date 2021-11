Certificaciones en tecnología potencian perfiles profesionales de cualquier área para mejores oportunidades laborales.

Costa Rica. Stephany Masis es una mujer que durante varios años estudió para alcanzar el título de Bachiller en Química Industrial. A finales del 2019 se quedó sin empleo y como a muchas personas en el país, encontrar trabajo en su área de formación académica le fue difícil debido a la diversidad de perfiles similares que podían competir contra ella por un puesto. Después de varios meses, consiguió empleo vendiendo seguros, algo totalmente ajeno a su área.

Con la intención de crecer profesionalmente, comenzó a indagar sobre programas de actualización que le permitieran capacitarse mientras trabajaba. Gracias a esta búsqueda se enteró de las certificaciones profesionales de la Universidad Creativa, específicamente de la certificación profesional en Data Science & Data Analytics.

“Siempre me ha gustado la parte de química analítica de datos, de hecho había trabajado un poco en control de calidad antes. Vi varias deficiencias en ese aspecto, entonces pensé que para colocarme en mi área química, en la parte de analitica y en calidad, podía servirme esta certificación porque podía realmente analizar los datos de una manera más eficiente a como se venía haciendo en ese momento en el lugar en el que yo trabajaba” comentó Stephany.

Al comenzar la certificación, Stephany comienza a aprender y adquirir el gusto por el análisis de datos. Mientras estudiaba consiguió una pasantía en una empresa de análisis químicos e hizo un trabajo con ciencia de datos. Además, comenzó a apoyar a su jefe con temas de estadísticas, análisis de datos, del equipo y calidad; por lo que se fue empapando de varias tareas en su lugar de trabajo.

A raíz de estás experiencias, se presentó una oportunidad en el área de control de calidad para Costa Rica, en la misma empresa. Gracias a sus estudios en química, tenía conocimientos en control de calidad. Sin embargo, el manejo estadístico y de KPIs, la capacidad de realizar análisis y extraer información de una gran cantidad de datos, fueron conocimientos que adquirió con la certificación y le ayudaron a sobresalir en el concurso, ya que no había otra persona con estas habilidades.

“Tener estos conocimientos dan propiedad para hablar, por ejemplo en entrevistas. En la entrevista con la Directora General de Calidad de toda la región, pude hablar técnicamente de este tipo de cosas, lo que permitió que nos entendiéramos muy bien, con todo y la dificultad de tener una entrevista de forma virtual. Para mí no es solo tener experiencia y práctica, sino tener el conocimiento y hablar con solidez de lo que sabía y podía hacer”, señaló Masis.

Los conocimientos adquiridos en la certificación en Data Science & Data Analytics le permitieron alcanzar una nueva posición en su empresa como Oficial de Riesgo y Control de Calidad 15 días después de haber terminado el programa.

“Creo que nadie se puede quedar solamente con la carrera que sacó o con lo que hace actualmente, porque el mundo va muy rápido y todo se va moviendo con la misma rapidez. En unos años lo que sabemos en este momento no va a servir de nada. Tener una certificación y formarse de forma lateral en la parte tecnológica es marcar la diferencia. No es un plus, es una necesidad para cualquier persona profesional o no”, comentó Stephany.

La encuesta de Demanda de Capital Humano, realizada por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), se aplica a un grupo representativo de empresas multinacionales que operan en Costa Rica, para determinar las áreas de alta demanda por parte de los empleadores1. Los resultados de la encuesta reflejan los requerimientos de muchas empresas a nivel nacional y se alinean a las tendencias mundiales. En el top de carreras destacan:

Electromecánica y Electrónica Industrial.

Contabilidad y Finanzas.

Inspectores de Calidad.

Mecánica de Precisión y Mantenimiento Industrial.

Desarrollo de Software / Web.

Redes y Telemática.

Metrología.

Diseño Publicitario / Gráfico y Animación Digital.

Las certificaciones en tecnología, Tech Ground, de la Universidad Creativa, tienen como objetivo formar profesionales en áreas relacionadas con la tecnología de la información para mejorar sus oportunidades de trabajo. Estas certificaciones cortas dan una ventaja competitiva en un lapso muy pequeño sobre tecnologías o habilidades que se están necesitando en el mercado, como Data Science & Analytics, UX Design, Ciberseguridad, Performance marketing, entre otras.

“Contamos con profesores 100% de la industria, todos los profesores trabajan directamente con las empresas en los mercados en este momento. Gracias a estos enlaces, podemos acercarnos a las empresas y preguntarles qué están necesitando. Los programas están enfocados en las necesidades actuales de las empresas y son validados por las mismas, que son quienes eventualmente contratan a los egresados”, señaló Leonardo Correa, director de la Escuela Tech Ground de la Universidad Creativa.

