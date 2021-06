Cambios en PowerBall, ¿aumentó la chance?

Para todo aquel aficionado a las loterías, PowerBall es la referencia indiscutible. Esta famosa lotería americana mantiene el récord por haber entregado el premio más grande en la historia de cualquier lotería, seguida, eso sí, muy de cerca, por MegaMillions, y de hecho, es ésta segunda quien ha entregado el mayor premio a un único ganador. Aún así, lo que hace tan especial a PoweBall pasa por otros detalles, como por ejemplo, que fue la única lotería en todo el mundo que no interrumpió su calendario de sorteos el pasado año debido al confinamiento mundial por Covid: mientras el resto hacía una pausa, tanto para celebrar sorteos como para entregar premios, PowerBall siguió, también gracias a las boleterías online repartidas por todo el mundo, repartiendo ilusión, y de hecho algunos ganadores fueron noticia porque el dinero llegó en el momento más necesario.

Evidentemente, la participación bajó de manera significativa a pesar de ser la única lotería que se mantenía operativa, cosa que afectó al bote acumulado. Para que nos hagamos idea, el máximo premio entregado por PowerBall, en el año 2016, fue de 1,586 mil millones de dólares. En lo que llevamos de año, el mayor bote acumulado no ha alcanzado los 800 millones de dólares. También es cierto que el bote no sólo depende del número de personas que participa, sino de si la combinación es acertada o no. La probabilidad de que esto suceda es de una entre 292.201.338. Esta chance no ha cambiado, ya que el modelo de juego sigue siendo el mismo, acertar 5 números comprendidos entre el 1 y el 69 y la llamada PowerBall, otro numero entre el 1 y el 26. La probabilidad de llevarse cualquier premio es de una entre 25, pero se han incorporado algunos cambios recientemente que sí pueden afectar al premio que perciba el ganador.

Estos cambios, que entraron en vigor hace sólo unos meses, han cambiado el monto mínimo del premio mayor, que anteriormente era de 40 millones de dólares. Ha bajado justo a la mitad, 20 millones de dólares. ¿Es una mala noticia? No ha habido tiempo de comprobarlo aún, pero ahora el premio aumentará un mínimo de 2 millones de dólares de un sorteo a otro.

Teniendo en cuenta que actualmente que se celebran dos sorteos a la semana (miércoles y sábados), si nadie acertase la combinación, cada semana aumentaría en 4 millones de dólares. Pero en pocos meses, ¡el bote crecerá aún más rápido! Esto se debe, a que PowerBall anunció recientemente un tercer sorteo semanal que será los lunes, el cual entrará en vigor el 22 de agosto, por lo que desde ese momento el premio mayor pudiese aumentar hasta 6 millones a la semana de no haber ningún ganador del primer premio.

Como se comentaba anteriormente, el mayor bote acumulado este año ha sido de 731,1 millones de dólares, en el pasado mes de enero. Cabe resaltar que hablamos de un premio individual, entregado a un solo ganador. No debemos subestimar este premio, pues se coloca como el quinto premio individual más cuantioso de todos los tiempos y el tercero entregado por PowerBall. El bote se estuvo acumulando desde finales de agosto, prácticamente medio año, y el ganador es una persona anónima de Maryland. Esto supone un hito, ya que hasta hace poco tiempo era obligatorio identificarse para cobrar la lotería estadounidense. Siendo este el tercer mejor premio individual entregado por PowerBall, cabe preguntarse cuál es el primero. No dista mucho de éste: 768,4 millones de dólares, entregados en marzo de 2019 precisamente a un latino residente en Wisconsin.

La gran ventaja de PowerBall es que puede ser jugada desde cualquier lugar del mundo, y a través de boleterías online es mucho más cómodo. Las probabilidades son las mismas residiendo en Wisconsin que en El Salvador, y también las condiciones para cobrar el premio, ya que las tasas se aplican en base a la normativa en vigor en el país de origen de la lotería en cuestión. Dicho esto, si un afortunado mexicano gana desde Ciudad de México un premio de, por ejemplo, 500 millones de dólares, pagará el 38% del premio en tasas, independientemente de si elige la modalidad de pago fraccionado a 30 años (un cobro cada año) o un único pago del 60% del monto total.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe