Biotest Centro de Diagnóstico Clínico cumple 39 años atendiendo familias guatemaltecas.

Guatemala. El laboratorio clínico tiene la función de ser el primer eslabón en una cadena de acciones para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes en esta pandemia.

La detección de enfermedades como el COVID-19 y su diagnóstico, es el primer paso en la construcción de la información básica del paciente. Esto lo convierte en un paso fundamental para marcar el rumbo de los pasos a seguir. Según destaca la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular:

“Actualmente, más del 70% de las decisiones médicas están influenciadas por un informe de laboratorio clínico o diagnóstico por imágenes.”

Esto nos da una gran responsabilidad a todos los profesionales de Laboratorio. Nuestro equipo multidisciplinario incluye Químicos Biólogos, Médicos Radiólogos, Médicos Especialistas, Técnicos de Laboratorio y Rayos X, entre muchas otras profesiones. Todos ellos son un gran apoyo en esta difícil labor y les enviamos un agradecimiento sincero.

En Biotest, como Laboratorio Clínico y Centro de Diagnóstico, nos hemos involucrado sin límites, esforzándonos desde hace 39 años en ser una empresa de servicios de salud privada. Esto significa que todas las mejoras, plazas de trabajo, sostenibilidad y crecimiento, dependen únicamente de nuestro propio desempeño, de nuestra visión, dedicación y responsabilidad profesional, según indica el Licenciado Jorge Argueta Hernández, Químico Biólogo y Fundador de Biotest Centro de Diagnóstico Clínico.

Esta suma de elementos, son el motor que nos hace una de las empresas más innovadoras, dinámicas y competitivas de la industria.

Hemos estado desde el principio de la pandemia; en la primera línea de la batalla, muchas veces luchando con miedo, pero siempre trabajando, haciendo el diagnóstico de los contagios por COVID-19.

La pandemia ha sido un verdadero reto a nuestra capacidad. Hemos tenido que analizar, metabolizar e interiorizar los cambios que esta realidad nos ha impuesto, no solo para sobrevivir en el mercado, sino para enfrentar esta nueva realidad.

Sabemos que debemos proveer información confiable, oportuna, a precios justos, guardando la más absoluta confidencialidad, y ética profesional para garantizar que la información escrita en los resultados sea el primer eslabón de utilidad para nuestros amigos médicos profesionales de la salud, en su toma de decisiones. Además, debemos velar por tener una rentabilidad justa, confiable y oportuna, al cumplir con nuestras obligaciones con todos los involucrados en la actividad profesional.

Cuando resumes estos elementos en una sola oración, parece que es una fórmula mágica. Pero todo cambia cuando a la ecuación agregas la atención de personas reales. Debemos transmitirles tranquilidad y paz cuando vienen con miedo, a pesar de encontrarnos constantemente en un ambiente, en donde todos estamos en riesgo constante.

Una Lección Aprendida

La pandemia nos ha dado una gran lección: la importancia de tener una buena salud quiere decir que estamos conscientes de que hay factores que se pueden controlar y que están bajo nuestra responsabilidad personal. El uso de la mascarilla, la vacunación y guardar estilos de vida saludables son responsabilidades nuestras.

Creemos que ahora la población está más consciente de la importancia de tener y conservar una buena salud. Debemos luchar contra el paradigma de que al laboratorio solo se acude cuando estás enfermo. Nos indica el Licenciado Jorge Argueta Hernández, Químico Biólogo y Fundador de Biotest Centro de Diagnóstico Clínico.

Sabemos ahora, que existen diferencias sustanciales entre aquel que hace ejercicio y el que no lo hace; el que lleva una dieta saludable y el que no; el que tiene hábitos de fumador y el que no; el que tiene sobrepeso y el que está en su peso. Las enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión, y las enfermedades cardíacas y crónicas en general deben ser tomadas muy en serio.

Como profesionales de la salud debemos dar mensajes de ánimo y ser los primeros promotores en guardar estilos de vida saludables.

Nuestra lucha realmente es aportar a la buena salud de la sociedad guatemalteca. Y en este contexto es importante resaltar que la salud debe ser integral, el ambiente en el que vivimos juega un papel significativo. Es por ello que como empresa guatemalteca nos preocupamos por el bienestar de nuestro medio ambiente, apoyando su cuidado a través de proyectos y acciones que nos permitan construir un Mundo Verde. Ya que proteger nuestro espacio para vivir es responsabilidad de todos.

Queremos compartir un saludo solidario con todo nuestro personal que ha padecido de la enfermedad COVID-19, que están cuidando a un enfermo en casa, o que han perdido familiares cercanos a causa de ésta enfermedad, y que aún así, continúan luchando con nosotros cada día en el Laboratorio. A ellos: ¡Muchas Gracias!

Biotest nace el 5 de septiembre de 1983 como Laboratorio Clínico. En la actualidad son un Centro que incluye Laboratorio e Imágenes para Diagnóstico Clínico y trabajan de Domingo a Domingo desde hace 39 años.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe