US MEAT premiará a las tres mejores hamburguesas de Centroamérica y RD

Más de 40 participantes de 5 países pusieron a prueba su creatividad para realizar la receta más deliciosa de hamburguesas.

Guatemala. Los amantes de las hamburguesas han puesto al límite sus conocimientos en el Burger Virtual Challenge, un evento organizado por US Meat, US Pork y US Beef, con el apoyo de McCain y Belca, esto con el fin de dar a conocer la variedad de proteínas, así como las habilidades culinarias de los competidores.

En la actividad se inscribieron participantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, quienes recibieron una capacitación impartida por el Meat Consultant de US Meat, también conocieron los beneficios de la carne de res y cerdo de USA, así como los aspectos a ser evaluados en el Challenge y las reglas a seguir.

El 7 de noviembre se conocerán a los finalistas y el apoyo de cada país se visualizará para que sólo tres sean los ganadores, de 46 platillos que fueron presentados para la competencia.

“En US Meat estamos muy emocionados por este concurso, ya que los 10 primeros lugares serán elegidos por el reconocido Chef Javier, que tendrá a su cargo evaluar a cada uno de los platos y finalmente eligir a los mejores. Entre los participantes hay recetas deliciosas y creativas” detalló la Licda. Lucía Ruano, Representante de US Meat en Centroamérica y República Dominicana.

El Público podrá elegir a su favorito

La fase final se realizará por medio de una competencia en las redes sociales en la que el público puede participar seleccionando el video de la receta que más les gustó e incluso prepararla en su propia casa, las votaciones para los tres primeros lugares se realizará del 9 al 14 de noviembre y el gran ganador será anunciado el 16 de noviembre.

Todos los detalles de este evento los puedes conocer por medio de la página www.facebook.com/USMeatCentroamericaDominicana/

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe