Tips para mantener tu hogar fresco

Si eres de las personas que prefiere el frío antes que el calor, estos tips son para ti. Te compartimos algunas alternativas y consejos tradicionales que podrás poner en práctica para mantener tu hogar fresco de una forma muy fácil. ¡Despídete del calor ahora!

1. Persianas y cortinas

Baja las persianas y cortinas específicamente en esas horas de la tarde cuando el sol está en su mayor punto.

2. En la noche

Durante las horas nocturnas, corre las persianas y abre las cortinas, así permitirás que circule la mayor cantidad de corriente nocturna por todo tu hogar.

3. Aparatos electrónicos

No enciendas los aparatos electrónicos si no es necesario o si no los utilizarás.

4. Lavadora y lavavajillas

Durante las horas cuando están las temperaturas más altas, lo mejor es no utilizar ni el lavavajillas, ni la lavadora y mucho menos la secadora, ya que estos electrodomésticos generan mucha humedad en el ambiente, por ello, cuando el sol se oculte, puedes usarlos sin que aumente la sensación térmica.

5. Aire acondicionado

Si dispusiste encender el aire acondicionado, cierra las puertas y las ventanas, así evitarás que el frío se escape a otras áreas de la casa.

6. Las plantas

Con respecto a las plantas, son una excelente opción para refrescar tu hogar, en especial, si poseen unas hojas grandes y verdes. Rocíalas con agua para así extender la sensación de frescura.

Para más consejos para el cuidado de tu hogar visita www.cemaco.com en la sección Hazlo tú mismo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe