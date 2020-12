Tendencias de Ford 2021 encuentra a los consumidores resilientes y flexibles en medio de la pandemia

Michigan. 2020 ha sido un año que nadie vio venir. COVID-19 ha provocado un caos económico, político y emocional, poniendo a prueba los límites de las personas, las familias, los sistemas de salud y sectores enteros de la sociedad. Sin embargo, como destaca el noveno informe anual Looking Further with Ford Trends*, la pandemia también revela cuán resilientes pueden ser las personas para encontrar formas de enfrentar la situación y adaptarse.

“A medida que avanzamos hacia 2021 y esperamos un mundo posterior a la pandemia, está claro que las situaciones provocados por COVID-19 nos han cambiado, pero ¿hasta qué punto?”, dijo Sheryl Connelly, gerente de tendencias de consumo global y futuro de Ford Motor Company.

“Ford y otras compañías están muy interesadas en saber qué cambios se mantendrán mucho después de que COVID esté en nuestro espejo retrovisor. Y aunque nadie puede predecir el futuro, eso no significa que no podamos prepararnos para él”, dijo Connelly.

En una encuesta global de 14 países, el 69 por ciento de los encuestados dice que está abrumado por los cambios que ve que tienen lugar en el mundo. Cuando se les preguntó qué tan bien se han adaptado a los cambios durante la pandemia, el 53 por ciento dice que adaptarse ha sido “más difícil de lo que imaginaba”, mientras que el 47 por ciento dice que ha sido “más fácil de lo que imaginaba”. Las generaciones más jóvenes se lo han tomado más difícil que sus pares mayores: el 63 por ciento de la Generación Z dice que adaptarse ha sido más difícil de lo que imaginaba, frente al 42 por ciento de los Boomers, que dice lo mismo.

El Informe de Tendencias de Ford 2021 examina estos patrones cambiantes en el comportamiento y las actitudes de los consumidores en todo el mundo para ayudar a los responsables de tomar decisiones a comprender cómo estos cambios pueden influir en nuestro mundo en 2021 y más allá. Otras tendencias destacadas en el informe incluyen:

•Puntos de presión: en todo el mundo, hay un alto nivel de ansiedad, alimentada por los temores de contraer COVID-19 y las preocupaciones sobre el impacto de la pandemia en las comunidades, el empleo, la educación y más. El 63 por ciento de los adultos en todo el mundo dice que se siente más estresado que hace un año, y 4 de cada 5 dicen que deberían cuidar mejor su bienestar emocional. Plenamente conscientes de las implicaciones de la pandemia en la salud mental, las personas están encontrando formas innovadoras de afrontar la situación y conectarse.

•Hora de escapar: “¿Qué día es?” se ha convertido en una frase común a medida que desaparecen las demarcaciones entre el trabajo y la vida. Para combatir la monotonía de la pandemia y los confines del hogar, los consumidores buscan nuevas formas de escapar, y muchos buscan refugio en sus vehículos. Más de 1 de cada 4 adultos en todo el mundo que poseen un vehículo dicen que usan su vehículo para relajarse. Cerca de 1 de cada 5 dice que usa su vehículo para encontrar privacidad. Y el 17% dice que lo usa como lugar de trabajo.

•La compañía que usted mantiene: la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de sentirse acompañado y ha modificado el sentido de familia. La soledad es un fenómeno generalizado en todo el mundo: una de cada dos personas dice que se siente sola de forma habitual. Las generaciones más jóvenes sienten esto de manera más aguda: los miembros de la Generación Z tienen casi el doble de probabilidades de decir que se sienten solos regularmente que los Boomers (64 por ciento frente a 34 por ciento). Como resultado, muchos están reconsiderando dónde viven, acercándose más a la familia y encontrando compañía de nuevas formas, en línea y fuera de ella.

•Evitar la brecha: en todo el mundo, las brechas en la desigualdad y la inequidad cobran gran importancia, en particular porque la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en las comunidades de bajos ingresos, las minorías étnicas y las mujeres. A medida que los consumidores son más conscientes de la división, las marcas se están convirtiendo en activistas y emprendedoras. El 76 por ciento de los adultos a nivel mundial dice que espera que las marcas adopten una posición sobre los problemas sociales, y el 75 por ciento dice que cree que las marcas de hoy están tratando de hacer lo correcto.

•Buena compra: en medio de la pandemia, la forma en que compramos y lo que buscamos comprar se ha transformado. Las empresas, grandes y pequeñas, se están adaptando a una velocidad vertiginosa, y muchos consumidores están adoptando y disfrutando de la nueva normalidad. El 75 por ciento de los adultos a nivel mundial dice que aprecia las formas en que las empresas han mejorado la experiencia de compra desde que comenzó la pandemia, y el 41 por ciento dice que no quiere volver a la forma en que compraba antes de la pandemia.

•Desvío del tráfico: la pandemia puede hacer que se sienta atascado, pero nosotros no estamos estancados: el transporte personal está floreciendo. Las ventas de bicicletas se han disparado y las ciudades han cerrado calles para dejar espacio para los ciclistas. Las ventas de automóviles se han disparado a medida que las personas buscan seguridad al saber que pueden controlar su entorno. Y la planificación urbana inteligente está acelerando el camino para una conducción autónoma totalmente implementada. El 67 por ciento de los adultos en todo el mundo dice que tiene “esperanzas sobre el futuro de los vehículos autónomos” y el 68 por ciento de los padres dice que prefiere ver a sus hijos viajar en un automóvil autónomo que con un extraño.

•Sosteniendo la sostenibilidad: en los primeros días de la pandemia, la calidad del aire surgió como un posible rayo de luz para el bloqueo mundial, pero ese optimismo disminuyó rápidamente a medida que el mundo se retiraba a los plásticos y otros desechables, dejando en claro que ser sostenible y mantenerse sostenible no siempre van al mismo ritmo. Las generaciones más jóvenes están particularmente preocupadas: el 46 por ciento de la generación Z a nivel mundial dice que la pandemia nos ha hecho más derrochadores, y el 47 por ciento dice que, a largo plazo, la pandemia tendrá un impacto negativo en el medio ambiente.

Para obtener el informe completo Looking Further with Ford 2021 Trends Report, visite www.fordtrends.com.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe