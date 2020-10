Smart Fit el gimnasio número uno de Latinoamérica llega a Costa Rica

Costa Rica. Smart Fit, catalogado como el gimnasio número uno en Latinoamérica y tres en el mundo, inaugurará su primera sede en el Centro Comercial Expreso Tibás a finales de octubre. La cadena de origen brasileño, apuesta por el país, invirtiendo para ayudar a reactivar la economía y generar empleos en distintas áreas.

En los próximos años, la empresa planea invertir más de $30 millones de dólares en suelo tico. En ese sentido, generará de 250 a 300 nuevos puestos de trabajo, vacantes que se irán ofreciendo en función de las inauguraciones de las sedes. Además, en la construcción de cada unidad, hay docenas de personas y múltiples empresas proveedoras involucradas.

“Costa Rica tiene una de las economías más estables de Centroamérica y cuenta con una población que es consciente de lo que significa el bienestar físico y la importancia de cuidar la salud. Posee niveles de vida y comportamientos de consumo que se destacan entre sus pares”, expresó Juan De Dios Victoria, Gerente Regional.

El objetivo de la marca es “democratizar el fitness de alta calidad”. Así, con mensualidades que van desde los USD$24.99 a los USD$29.99, Smart Fit brindará instalaciones de última tecnología y un servicio impecable, para así ganar los corazones costarricenses.

La inscripción será gratis en tiempo de pre apertura (los interesados deben dejar sus datos en el stand de Smart Fit ubicado en el Centro Comercial Expreso Tibás). Habrá dos planes: el Smart, que incluye entrenar cuando lo desee en la unidad elegida, accediendo a todas las áreas del gimnasio y a las mas de 20 variedad de clases dirigidas, por sólo $24.99; y, por otro lado, el Black, donde además de los beneficios del plan anterior, se podrá acceder al área de SPA y a todas las sedes nacionales y a nivel Latam. Adicional, se obsequia la camiseta de miembro Black y te habilita a invitar a 5 amigos/familiares gratis por mes, a tan sólo USD$29.99 mensuales.

“El gimnasio inteligente”, como indica su eslogan, es porque incorpora en todos sus procesos tecnología de vanguardia. Tanto la inscripción, cobros, cuentas, planes, promociones, guías de entrenamiento y demás, se realizan desde plataformas virtuales.

Recientemente se incorporó Smart Fit Go, el gimnasio virtual. Desde la plataforma se podrá acceder a todo tipo de contenidos de clases dirigidas, con programación diaria en vivo, On Demand y la más alta calidad de sonido y video. Desde tu casa o donde quiera que estés, Smart Fit Go va con las personas.

Smart Fit, con sedes de más de 1500 m2 de última tecnología a precios low cost, la hacen una opción irresistible para aquellos que desean comenzar a moverse y disfrutar de los beneficios de un estilo de vida saludable. En su interior, encontrarán áreas de musculación, pesos libres, Smart Box, Smart Shape, salón de clases grupales y salón de cycling y área de SPA (sillones de masajes e hidromasajes).

Por otro lado, el virus COVID-19, puso de manifiesto la importancia de mantener buenos hábitos en cuanto a la alimentación y el ejercicio físico. Por ello, para la seguridad y tranquilidad de los usuarios, Smart Fit ha adaptado su operación con el fin de incluir todas las medidas de bioseguridad exigidas por el gobierno, tales como la señalización para evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarilla y toalla personal, dispensadores de gel alcoholado, tapete para desinfección de calzados, termómetros digitales, entre otros.

Adicional, cada área del gimnasio estará cerrada de 2 a 3 veces al día y durante al menos 30 minutos, para desinfección de las superficies. Y, una vez por semana, se hará una limpieza profunda de todas las zonas con un dispositivo nebulizador que garantiza la eficiencia en el proceso y una duración prolongada.

Smart Fit tiene presencia en 12 países del continente y más de 900 unidades. En Centroamérica, actualmente, se encuentra en Panamá, El Salvador y Guatemala. Mientras que en el Caribe, en República Dominicana.

