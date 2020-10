SAP lanza Iniciativa 5 & 5 para 2025

Centroamérica. SAP SE anunció 5 & 5 by ’25, una iniciativa corporativa que busca dirigir el cinco por ciento del gasto direccionable hacia empresas sociales y proveedores diversos para 2025. Al establecer este objetivo, SAP busca inspirar a las organizaciones de todo el mundo a comprar más bienes y servicios de proveedores que poseen un propósito social, a fin de causar un impacto colectivo positivo en las sociedades en las que operan.

Según el Banco Mundial, el gasto global en adquisiciones en 2019 fue de al menos 14 billones de dólares. Al dirigir una fracción de este gasto, por pequeña que sea, a empresas sociales y diversas certificadas, las organizaciones pueden abordar algunos de los problemas sociales y ambientales más urgentes que actualmente enfrenta el mundo.

Según los primeros pilotos realizados en ciertos mercados, SAP estima que podría dirigir hasta USD 60 millones de su gasto global direccionable por año a empresas sociales y proveedores diversos para 2025. Entre las empresas del índice DAX de Alemania, esta cifra se estima en aproximadamente EUR 2500 millones, y entre las empresas Fortune 500 de EE. UU., hasta USD 25 mil millones.

Adaire Fox-Martin, miembro de la Junta Ejecutiva de SAP, líder del área Customer Success y recientemente nombrada Embajadora Social de Compras Globales para Empresas Sociales del Reino Unido, anunció la iniciativa 5 & 5 by ’25 en el evento Procurement Reimagined de SAP en Singapur. “Todas las empresas de todas las industrias necesitan comprar”, señaló Fox-Martin. “Todos necesitamos jabón en nuestros baños, paisajismo para nuestras oficinas, comida y bebida en nuestras cafeterías, servicios de marketing y suministros de oficina. Estos y muchos más son productos y servicios que empresas sociales y negocios diversos proporcionan. Es dinero que estamos gastando de todos modos. ¿Por qué no gastarlo con proveedores que también estén generando impacto social?”.

Las empresas sociales son negocios enfocados cultural y operacionalmente en cambiar el mundo. Son similares a otras empresas comercialmente viables, pero con tres diferencias cruciales: se fundamentan y gobiernan sobre la base de una clara misión social o ambiental; reinvierten la mayor parte de sus ganancias en esta misión; y están controladas por mayoría únicamente para atender esta misión. Un proveedor diverso es un negocio que es propiedad y está operado como mínimo 51% por un individuo o grupo que forma parte de un segmento demográfico tradicionalmente subrepresentado o desatendido; tales como negocios propiedad de mujeres, negocios propiedad de minorías y negocios propiedad de indígenas, entre otros.

“Junto con nuestros clientes, socios, proveedores diversos y empresas sociales, nos hemos propuesto expandir las adquisiciones sociales donde exista infraestructura, y pretendemos establecer la infraestructura y desarrollar capacidad donde no existan”, agregó Fox-Martin. “Invitamos a todo nuestro ecosistema a conocer más y participar, a sumarse a esta iniciativa, y a ayudar a construir los caminos y el impulso para hacer realidad esta ambición y encontrar una mejor manera de crecer”.

Para ver más información, lea el blog “Social Procurement: Finding a Better Way to Grow“ por Fox-Martin.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe